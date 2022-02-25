俄烏開戰 全球股市崩

俄羅斯24日對烏克蘭 發動全面攻擊，烏克蘭主要城市與軍事目標遭遇猛烈攻擊，是二戰後歐洲最大規模的攻擊行動，被形容為歐洲二戰後「最黑暗」時刻。美歐旋即表示將擴大制裁，投資人陷入恐慌，全球股市暴跌，油價 飆漲，美元、黃金及公債等避險資產勁揚。

路透指出，烏克蘭主要城市都遭飛彈攻擊，首都基輔可聽見空投炸彈的鳴哨聲與爆炸聲，烏克蘭回報好幾支俄軍跨越邊境進入烏東的盧甘斯克等地區，也遭俄軍來自南方海上的攻擊，俄軍車輛已從白俄羅斯邊境附近進入基輔地區。

烏克蘭已關閉領空，並實施全國戒嚴，美國總統拜登與德國總理蕭茲等多國領袖都譴責這些攻擊是「明目張膽地違反國際法」，將嚴厲制裁，七大工業國（G7）與歐盟24日都將召開峰會，討論擴大對俄制裁。

俄烏衝突重創投資人信心，俄股24日盤中崩跌41%，盧布對美元重貶逾10%至歷史新低，全球股市也遭血洗。

美股三大指數 重挫逾2%，道瓊工業指數跌逾800點，那斯達克自前波高點回跌逾20%、墜入熊市，「恐慌指數」VIX大漲21.8%，歐亞股全面重挫，加密貨幣賣壓出籠，比特幣跌8.5%至34,337美元。

資金湧入避險資產，美元指數強升0.7%，紐約黃金現貨一度漲3.4%至每英兩1,973.15美元，為2020年9月來最高，美國10年期公債殖利率劇降13個基點，報1.86%。

市場憂心俄國遭擴大制裁，更使商品市場震盪加劇，布蘭特原油4月期貨暴漲9.2%，衝上105美元價位，西德州油價也漲破100美元，都是2014年來首見。

經濟學者指出，若情勢惡化，油價可能衝到每桶120美元。倫敦鋁價24日盤中則創新高。