我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

俄烏開戰 全球股市崩

編譯任中原／綜合報導

俄羅斯24日對烏克蘭發動全面攻擊，烏克蘭主要城市與軍事目標遭遇猛烈攻擊，是二戰後歐洲最大規模的攻擊行動，被形容為歐洲二戰後「最黑暗」時刻。美歐旋即表示將擴大制裁，投資人陷入恐慌，全球股市暴跌，油價飆漲，美元、黃金及公債等避險資產勁揚。

路透指出，烏克蘭主要城市都遭飛彈攻擊，首都基輔可聽見空投炸彈的鳴哨聲與爆炸聲，烏克蘭回報好幾支俄軍跨越邊境進入烏東的盧甘斯克等地區，也遭俄軍來自南方海上的攻擊，俄軍車輛已從白俄羅斯邊境附近進入基輔地區。

烏克蘭已關閉領空，並實施全國戒嚴，美國總統拜登與德國總理蕭茲等多國領袖都譴責這些攻擊是「明目張膽地違反國際法」，將嚴厲制裁，七大工業國（G7）與歐盟24日都將召開峰會，討論擴大對俄制裁。

俄烏衝突重創投資人信心，俄股24日盤中崩跌41%，盧布對美元重貶逾10%至歷史新低，全球股市也遭血洗。

美股三大指數重挫逾2%，道瓊工業指數跌逾800點，那斯達克自前波高點回跌逾20%、墜入熊市，「恐慌指數」VIX大漲21.8%，歐亞股全面重挫，加密貨幣賣壓出籠，比特幣跌8.5%至34,337美元。

資金湧入避險資產，美元指數強升0.7%，紐約黃金現貨一度漲3.4%至每英兩1,973.15美元，為2020年9月來最高，美國10年期公債殖利率劇降13個基點，報1.86%。

市場憂心俄國遭擴大制裁，更使商品市場震盪加劇，布蘭特原油4月期貨暴漲9.2%，衝上105美元價位，西德州油價也漲破100美元，都是2014年來首見。

經濟學者指出，若情勢惡化，油價可能衝到每桶120美元。倫敦鋁價24日盤中則創新高。

烏克蘭 指數 油價

上一則

馬斯克兄弟出脫特斯拉持股 傳美證管會著手調查

下一則

油價上衝 點燃通膨火藥庫

延伸閱讀

烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢
俄烏開戰首都遭轟炸 好萊塢天后憂：美國也很危險

俄烏開戰首都遭轟炸 好萊塢天后憂：美國也很危險
基輔戒嚴 爆恐慌逃難潮

基輔戒嚴 爆恐慌逃難潮
俄越界進軍 彈襲基輔國防部

俄越界進軍 彈襲基輔國防部

熱門新聞

美股24日完全收復盤中深度跌幅，收盤上漲。(美聯社)

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

2022-02-24 16:47
俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42

超人氣

更多 >
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手

普亭下令出兵烏東 川普預言：中國肯定向台灣動手
以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……