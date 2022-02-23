全球企業ESG評鑑 生意熱

隨著ESG投資熱潮興起，一些投資公司紛紛要求儘早訂出更嚴謹的查核標準。（路透）

審計人員表示，對企業永續認證的查核要變得可靠可信，需費時多年發展一套全球普遍認可的標準，這意味已在綠色基金投注逾35兆美元的投資 人目前仍面臨受騙風險。

路透報導，全球主要市場採用某種「環境、社會與公司治理」（ESG）評鑑標準的基金，其管理的資產總值已跨越35兆美元。而隨著ESG投資熱潮興起，一些投資公司紛紛要求儘早訂出更嚴謹的查核標準，確保企業行為確實與其標榜的ESG目標相符，而未誇大或誤導投資大眾。

要求有效遏制企業這種「漂綠」行為的聲浪日增，全球四大會計師事務所安永（EY）、PwC、德勤（Dwloitte）和KPMG看見機會，正大舉招聘審計員，迎接一波ESG生意上門。這四大事務所長久以來審計企業財務報表，今後也將致力善盡ESG查核之責。

目前尚未有放諸全球皆準的強制揭露準則，ESG審計仍初具雛形，更嚴謹的審計機制仍需數年發展。PwC全球永續認證主管麥吉爾表示，「ESG報告與確信」領域仍在演進中，尚無「一體適用」的標準，未來「隨著國際永續報告與審計標準進化，審計員檢視企業表現和承諾的能力也將增強」。

「國際永續標準協會」（ISSB）預定今年稍後公布企業氣候揭露準則，讓世界各地企業ESG揭露規定趨於一致。然而，國際證券 管理機構組織(IOSCO）主席艾德勒說，採用ISSB標準的ESG揭露準則要建立可信度，進而廣獲全球採用，先決條件是能廣泛接受獨立審計。

各方正競相推出能讓全球接受的企業ESG揭露審計規則。隨著ISSB準則漸獲採納，ESG揭露可能在多國變成強制規定。