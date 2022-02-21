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G20：經濟刺激將審慎退場

編譯陳律安／綜合報導
G20財金首長會議18日落幕，各國承諾以審慎步調撤除新冠疫情期間所實施的刺激計畫。（美聯社）
G20財金首長會議18日落幕，各國承諾以審慎步調撤除新冠疫情期間所實施的刺激計畫。（美聯社）

印尼主辦的20國集團（G20）財金首長會議18日落幕，會後公報顯示各國承諾以審慎步調撤除新冠疫情期間所實施的刺激計畫，以避免過度衝擊開發中國家。

印尼央行總裁瓦吉耶表示，G20成員國矢言以妥善協調、計劃完善、且充分溝通的方式進行利率正常化。他說，很重要的是，把有關政策對全球金融市場的衝擊降到最低，並儘可能減輕對開發中國家的外溢效應。

在經濟走出疫情陰影、通膨也飆升之際，聯準會（Fed）等央行正轉向鷹派，並收回經濟刺激措施，但外界擔憂，激進的緊縮政策，可能衝擊立足不穩的經濟復甦，從而震撼開發中國家。

根據G20公報，供應鏈亂局、供需失衡、能源等大宗商品價格上漲，已推高多國的通膨，可能對全球經濟展望構成威脅。G20表示將持續強化供應鏈韌性，並對這些不利因素保持警覺。

部分G20財金首長也談及油價飆升和俄烏危機。澳洲財長佛萊登柏格說，情勢令人非常擔憂，各國都希望這些緊張情勢能獲得解決。

G20也在沒有特別提及俄烏危機的情況下，表示會持續關注重大全球風險，包括地緣政治緊張情勢升溫，總體經濟和財政上的弱點。知情人士說，中國大陸與俄羅斯反對原本公報草案涉及「目前危機」的措辭，並在窮國的債務重整協議和碳定價上唱反調。

G20成員國未能支持國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的提案，即提出債務重組的窮國可暫時免於償債，並把適用範圍擴大到部分中等所得國家。

G20承諾，將確保去年制定的全球最低公司稅率協議，於2023年生效。

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