G20：經濟刺激將審慎退場

G20財金首長會議18日落幕，各國承諾以審慎步調撤除新冠疫情期間所實施的刺激計畫。（美聯社）

印尼主辦的20國集團（G20）財金首長會議18日落幕，會後公報顯示各國承諾以審慎步調撤除新冠疫情 期間所實施的刺激計畫，以避免過度衝擊開發中國家。

印尼央行 總裁瓦吉耶表示，G20成員國矢言以妥善協調、計劃完善、且充分溝通的方式進行利率正常化。他說，很重要的是，把有關政策對全球金融市場的衝擊降到最低，並儘可能減輕對開發中國家的外溢效應。

在經濟走出疫情陰影、通膨也飆升之際，聯準會（Fed）等央行正轉向鷹派，並收回經濟刺激措施，但外界擔憂，激進的緊縮政策，可能衝擊立足不穩的經濟復甦，從而震撼開發中國家。

根據G20公報，供應鏈 亂局、供需失衡、能源等大宗商品價格上漲，已推高多國的通膨，可能對全球經濟展望構成威脅。G20表示將持續強化供應鏈韌性，並對這些不利因素保持警覺。

部分G20財金首長也談及油價飆升和俄烏危機。澳洲財長佛萊登柏格說，情勢令人非常擔憂，各國都希望這些緊張情勢能獲得解決。

G20也在沒有特別提及俄烏危機的情況下，表示會持續關注重大全球風險，包括地緣政治緊張情勢升溫，總體經濟和財政上的弱點。知情人士說，中國大陸與俄羅斯反對原本公報草案涉及「目前危機」的措辭，並在窮國的債務重整協議和碳定價上唱反調。

G20成員國未能支持國際貨幣基金（IMF）和世界銀行的提案，即提出債務重組的窮國可暫時免於償債，並把適用範圍擴大到部分中等所得國家。

G20承諾，將確保去年制定的全球最低公司稅率協議，於2023年生效。