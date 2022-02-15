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Fed雜音 反對一次升息2碼

編譯林聰毅／綜合外報導

在美國1月通膨率高於預期、投資人開始押注聯準會（Fed）將提前且大幅升息之際，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）似乎想踩點煞車；她提醒升息太「魯莽且激進」，恐對聯準會的目標帶來反效果，暗示她不贊成下個月一口氣升息0.5個百分點（2碼）。

戴利13日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示：「我研究了數據，看到我們明顯需要讓一些寬鬆措施退出經濟體系，但聯準會政策的歷史告訴我們，太過魯莽且激進的行動，事實上會破壞我們致力達成的成長與物價穩定。」

關於聯準會下月會議可能採取何種行動的揣測四起，市場幾乎認定聯準會下月將調高疫情初期以來接近於零的基準利率，但上周10日公布的美國1月消費物價年增7.5%，出乎意料強勁，導致市場及聯準會內部分別出現提前及積極升息聲音。

有些交易員和經濟學家甚至開始猜測，央行可能被迫在緊急情況下採取行動，搶在3月中旬的下一次例行決策會議之前宣布升息。

倫敦金融時報（FT）報導，聯準會主席鮑爾現在壓力不小，外界懷疑他是否能清楚說明央行對抗通膨的計畫，目前他正就利率走向在聯準會內部尋求共識。

儘管通膨率遠高於聯準會年度2%的彈性目標，但戴利顯然不支持立刻大幅升息。她說，聯準會應在3月15至16日會議調升利率，之後應該「觀察、評估，對前方的情勢謹慎以對，之後再在合適的時候進行下一次升息，那可能是在下次會議，或在更晚舉行的會議上」。

聖路易聯準銀行總裁博拉德則呼籲6月底前至少升息1個百分點。由於從現在到7月1日，Fed將召開三次會議。博拉德的說法暗示，Fed至少會有一次會議升息2碼。

聯準會 升息 利率

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