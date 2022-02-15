俄烏衝突 半導體製造面臨斷鏈危機

俄羅斯在全球鎳出口占比達49%。（路透）

俄羅斯 坐擁豐富天然資源，是鈀、鎳等多種大宗商品的出口大國，若俄國 軍隊果真入侵烏克蘭 ，勢將引發西方嚴厲制裁，為金屬及農產品等商品市場投下一顆震撼彈，同時引爆製造業的斷鏈危機。

從俄羅斯各種商品全球供應占比，可以清楚看出其對市場具舉足輕重的影響力。俄國的鎳出口占全球49%、鈀占42%、鋁占26%、白金占13%、鋼鐵占7%和銅占4%。荷蘭合作銀行警告說：「全球半數用於廚具、手機、醫療設備、運輸、建築和電力的鎳出口，近半數用於觸媒轉化器、電極和電子產品的鈀出口，以及全球四分之一用於汽車、建築、機械和包裝的鋁出口，這些一旦遭禁，將帶來巨大的物價上漲壓力。」

半導體製造的相關原料也將受牽連。根據市調團體Techcet發布報告，許多半導體製造業高度仰賴俄國和烏克蘭生產的氖、鈀和其他材料，若烏克蘭遭入侵或俄國受到制裁，可能引發相關供應斷鏈。Techcet推估，美國半導體等級的氖供應，超過90%來自烏克蘭，美國35%的鈀則來自俄羅斯。氖對於製造晶片使用的雷射相當重要，是俄國鋼鐵製造業的副產品，產出後會送往烏克蘭進行純化。鈀是用於感測器、記憶體和其他應用。

國際鋁價14日恢復漲勢並創新高，倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨盤中一度大漲2.7%至每噸3,220美元；鎳價也大漲2.4%至每噸23,610美元，反映俄羅斯與烏克蘭地緣政治緊張情勢引發市場看多情緒。

俄羅斯也是最大的小麥種植國，烏克蘭也是生產國前五名，兩國合計占全球小麥出口近三成。這兩國也大量種植大麥、玉米、向日葵和油菜籽，若爆發戰爭、或俄國受到制裁，可能影響相關市場。另外，荷蘭合作銀行估計俄羅斯的氨在全球占比達23%、鉀肥占比17%、尿素占比14%，磷酸鹽占比達10%，若俄國這些產品無法出口，勢必導致肥料原料短缺、全球肥料價格上漲。