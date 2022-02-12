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索羅斯去年底狂售大型科技股 繼續敲進台積電

編譯易起宇／綜合外電
申報資料顯示，億萬富豪投資人索羅斯的公司去年第4季拋售大量科技股，並買進20億美元電動車新創公司Rivian股票。 路透
申報資料顯示，億萬富豪投資人索羅斯的公司去年第4季拋售大量科技股，並買進20億美元電動車新創公司Rivian股票。 路透

最新申報資料顯示，有「金融巨鱷」之稱的億萬富豪索羅斯（George Soros），在去年第4季大幅減持他對科技大廠的持股，巧妙閃過今年初的市場動盪，但他繼續買進台積電ADR，同時也狂砸約20億美元，買進電動皮卡車製造商Rivian近2,000萬股。

根據11日公布的13F申報資料，索羅斯資產管理公司去年第4季大幅減持在指數股票型基金（ETF）Invesco QQQ Trust Series 1的持股，持股價值從前一季的3.56億美元銳減至940萬美元，這檔ETF是追蹤那斯達克100指數的最大一檔ETF。索羅斯的公司也減持了在亞馬遜和Google母公司字母的部位。

不過索羅斯資產管理公司上季繼續買進台積電ADDR，持股部位比前季大增442%，達到108,500股，價值1,305.4萬美元。去年第3季時，該公司買進兩萬股台積電ADR，是十年來首度買進台積電，索羅斯第一次買進台積電則是2002年第1季的事。

這份最新申報資料也顯示，索羅斯的公司去年底擁有電動車Rivian 19,835,761股，當時價值大約20億美元，這已讓索羅斯的公司成為亞馬遜以外Rivian最重要的投資人之一。此外，索羅斯上季也增持健身器材新創公司派樂騰（Peloton）1,330萬美元的股票。

索羅斯公司上季投資組合中的美股價值躍增12億美元至65億美元，部分是因為醫療紀錄系統供應商Cerner去年12月宣布將被甲骨文公司（Oracle）收購，使Cerner股價上季躍漲逾31%。

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