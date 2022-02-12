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京都擬課「空屋稅」 避免廢棄房舍變廢墟

編譯易起宇／綜合外電
日本京都將帶頭課徵「空屋稅」，避免在人口下滑之際，無人繼承的空屋愈來愈多，毀壞市容。 路透
日本京都將帶頭課徵「空屋稅」，避免在人口下滑之際，無人繼承的空屋愈來愈多，毀壞市容。 路透

日本古城京都計劃率其他地方政府之先，對區內無人管理的廢棄房舍課徵「空屋稅」，以解決人口急速老化帶來的挑戰。這項措施若能成功，將可供其他地方政府施政參考。

英國金融時報（FT）報導，日本這個人口以每日1,500人速度減少的國家，預計未來20年內將有超過2,000萬棟廢棄空屋。這些無人繼承的空屋最後都變成廢墟，毀壞市容，令許多地方政府非常頭痛，但對長期空置房屋課稅，京都倒是第一個。

如果京都成功達成目標，將可為其他日本地方政府起示範作用。空屋問題已困擾各地方政府數十年，因為這會讓一個原本整潔美觀的住宅區留下汙點；殘破不堪的廢棄空屋容易孳生蚊蠅，也經常遭人隨意傾倒垃圾。

京都的課稅計畫是希望在房屋變得不宜人居之前就能介入。當地政府表示，他們初步瞄準15,000棟被認定為空屋的房產著手，將提供租稅優惠，鼓勵屋主將這些空屋出租或翻修後再出售。

據總務省最新調查，2018年日本境內大約有850萬棟空屋，占全國房屋庫存約14%。野村綜合研究所估計，最壞的情況是，日本的空屋數量將在2038年前增加至2,200萬棟，占成屋庫存的31%。

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