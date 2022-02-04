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任天堂再降Switch銷售展望

編譯簡國帆／綜合報導
日本遊戲大廠任天堂連兩季調降Switch遊戲機的銷售展望。（路透）
日本遊戲大廠任天堂連兩季調降Switch遊戲機的銷售展望。（路透）

儘管Switch買氣暢旺，日本遊戲大廠任天堂的供應能力卻受限於晶片短缺與物流挑戰，上季Switch銷量比一年前下滑約8%，而且再度調降Switch遊戲機的全年銷售展望100萬台至2300萬台，並預期半導體與航運相關的挑戰仍將持續存在。

不過，遊戲軟體熱賣促使任天堂上調全年財測，今年度營業利益預期為5600億日圓，高於前估的5200億日圓，全年淨銷售預測也上調500億日圓到1.65兆日圓。

任天堂3日公布，上季Switch銷量年減約8%至1,067萬台，去年4-12月銷量也年減21%至1895萬台，包括1179萬台Swtich、399萬台OLED螢幕版Switch以及317萬台Swtich Lite。

任天堂也預估，到今年3月底止的全年度Switch銷量將為2300萬台，低於之前預估的2400萬台，也不如該公司去年11月原先預估的2,50萬台。

不過，Switch從2017年3月以來發售至今的累計銷量已突破1億台，達到1.035億台，超越Wii遊戲機整個生命周期的1.02億台。

為了延續OLED的銷售周期，任天堂去年10月推出售價350美元的OLED螢幕版的Switch，任天堂社長古川俊太郎在財報內表示，Switch仍處於生命周期的中段，延續到今年的銷售動能依然旺盛，Swtich將打破任天堂過去遊戲主機的銷售型態，銷售動能不太可能在上市第六年減弱，而是會進一步增強。

然而，Switch在實體商店仍是一機難求，因此Swtich銷售展望還是取決於任天堂的供應能力，壞消息則是零組件製造商和物流供應商都說，迄今還沒看到晶片短缺與物流挑戰將在今年底前緩解的跡象。

任天堂的遊戲軟體銷售則相當亮眼，銷售增加19.3%，幫助上季營業利益成長10%至2,525億日圓（22億美元），高於分析師預期，並預估軟體銷售將維持強勁，「寶可夢傳說阿爾宙斯」等遊戲將繼續帶動需求，今年預料也將推出「薩爾達傳說：曠野之息」的續作。但彭博資訊分析師指出，任天堂不斷推出新遊戲，可能提高廣告成本，對營業利潤與獲利造成壓力。

任天堂 晶片 分析師

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