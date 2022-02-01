我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

分析師：美元走勢 再呈微笑曲線

編譯林奕榮／綜合報導
預期美聯準會加速升息，美元走勢將再次呈現微笑曲線。(路透)
預期美聯準會加速升息，美元走勢將再次呈現微笑曲線。(路透)

美國聯準會（Fed）即將加快升息腳步的預期持續助漲美元匯價持續站穩近18個月高點，分析師預測，美元漲勢將持續至Fed升息之後才會觸頂。

美元1月31日盤中漲至1.1148美元兌1歐元，為2020年6月以來最高水準。美元兌澳幣也18個月高點附近徘徊，報0.6991美元兌1澳幣；美元兌英鎊報1.34015美元，逼近上周觸及的一個月高點。美元對六種主要貨幣的DXY美元指數站在近18個月高點，報97.041。

美元上周寫下七個月來最大漲幅，因風險較高的資產出現賣壓，加上分析師調升美國聯準會（Fed）升息的預測，促使投資人轉向安全資產。MSCI世界指數1月以來下跌17.07%，創新冠疫情爆發以來單月最大跌幅。

目前的市場價格反映投資人押注聯準會在年底前至少升息四次的機率達90%，至少升息五次的機率為67%。巴克萊銀行分析師表示：「美元走勢再次呈現『微笑曲線』。」

摩根大通證券的全球外匯策略師認為，美元漲勢將持續到Fed升息之後，目前美元仍有上漲空間，市場將處於「價格發現」（price discovery）模式，美元匯價通常在聯準會升息約一到兩個月後才會觸頂。

日圓兌美元報1美元兌15.23日圓，位於近來波動區間的中段，因Fed即將調升利率，但幾乎不預期日銀也將升息。不過，日圓的避險貨幣地位仍帶來需求，為日圓匯價提供部分支撐。

升息 聯準會 分析師

上一則

全球半導體邁向兆元產業

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

蘋果救了整個美股 下周若要止跌尚需更多財報救星

蘋果救了整個美股 下周若要止跌尚需更多財報救星
美12月通膨攀抵近40年新高 Fed3月升息機率更高

美12月通膨攀抵近40年新高 Fed3月升息機率更高
抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次

抑通膨 聯準會擬3月升息…3年來首次
Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

熱門新聞

「股神」巴菲特。 美聯社

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

2022-01-27 07:25
美國近來房價急漲，是否意味2000年代房市泡沫歷史重演？紐約時報專欄作家克魯曼認為，這回不一樣。 圖／美聯社

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

2022-01-29 14:43
美股賣壓在24日盤中加劇，道瓊工業指數暴跌逾1,000點。美聯社

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

2022-01-24 12:43
有策略師警告，隨著聯準會(Fed(準備在幾周後緊縮貨幣政策，市場將出現「多空大戰」。(美聯社)

美股「逢跌即買」 必勝操作絕招 未必正確？

2022-01-30 18:11
隨著投資人逢低買進大跌的科技股，美股24日出現戲劇性的反彈。美聯社

道指收復逾千跌點 漲99點 那指弭平4.9%跌幅 漲86點

2022-01-24 16:32
美國聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed「轉超鷹」震撼全球 鮑爾談話5大重點一次看

2022-01-27 01:39

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴