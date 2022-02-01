分析師：美元走勢 再呈微笑曲線

預期美聯準會加速升息，美元走勢將再次呈現微笑曲線。(路透)

美國聯準會 （Fed）即將加快升息 腳步的預期持續助漲美元匯價持續站穩近18個月高點，分析師 預測，美元漲勢將持續至Fed升息之後才會觸頂。

美元1月31日盤中漲至1.1148美元兌1歐元，為2020年6月以來最高水準。美元兌澳幣也18個月高點附近徘徊，報0.6991美元兌1澳幣；美元兌英鎊報1.34015美元，逼近上周觸及的一個月高點。美元對六種主要貨幣的DXY美元指數站在近18個月高點，報97.041。

美元上周寫下七個月來最大漲幅，因風險較高的資產出現賣壓，加上分析師調升美國聯準會（Fed）升息的預測，促使投資人轉向安全資產。MSCI世界指數1月以來下跌17.07%，創新冠疫情爆發以來單月最大跌幅。

目前的市場價格反映投資人押注聯準會在年底前至少升息四次的機率達90%，至少升息五次的機率為67%。巴克萊銀行分析師表示：「美元走勢再次呈現『微笑曲線』。」

摩根大通證券的全球外匯策略師認為，美元漲勢將持續到Fed升息之後，目前美元仍有上漲空間，市場將處於「價格發現」（price discovery）模式，美元匯價通常在聯準會升息約一到兩個月後才會觸頂。

日圓兌美元報1美元兌15.23日圓，位於近來波動區間的中段，因Fed即將調升利率，但幾乎不預期日銀也將升息。不過，日圓的避險貨幣地位仍帶來需求，為日圓匯價提供部分支撐。