新興市場政盪 經濟變數不少

今年新興市場成長軌跡，可能取決於關鍵大選、經濟改革以及地緣政治緊張情勢等政治事件，特別是幾個主要新興國家的選舉可能促使當局轉向擴張財政政策，引發對於公共債務負擔的疑慮。

CNBC報導，巴西10月將舉行總統大選，現任的右翼總統波索納洛 已提高財政支出，以拉抬支持度。凱投宏觀資深經濟學家薩哈（Shilan Shah）表示，波索納洛選前可能再擴大支出。

在民眾憂心通膨和新冠疫情再起之際，左派前總統魯拉的民調支持度維持大幅領先，薩哈指出，魯拉可能比波索納洛更不遵守財政紀律，因此無論如何，巴西公共債務占國內生產毛額（GDP）比率都將攀高，可能提高其風險溢價。

薩哈表示，5月的哥倫比亞總統大選可能也會有類似的左傾轉變，進而加劇外界對其債務水準的疑慮；在南非，總統拉瑪佛沙為了鞏固支持度、連任黨魁，可能傾向縮減財政緊縮規模。

其他國家的經濟改革進展也受到政治事件牽動，菲律賓總統候選人降低了推行改革的期望，印度2月將陸續舉行地方議會選舉，若執政黨印度人民黨表現欠佳，將使總理莫迪領導的政府對擴大開放感到更不安。

此外，若中國國家主席習近平在今年秋季的中共二十大續任領導人，可能延續大力整頓的監管方式，使大型民間企業繼續承受壓力，進而影響生產力成長。

若南韓 在野黨國民力量黨贏得3月的總統大選，可能大陸和南韓之間的關係惡化，因國民力量已承諾強化韓美關係。薩哈表示，若大陸消費者抵制南韓商品，可能造成重大的經濟影響。