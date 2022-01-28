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英特爾上季獲利下滑21%

編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
英特爾上季獲利下滑21%，令投資人憂心。（路透）
英特爾上季獲利下滑21%，令投資人憂心。（路透）

全球供應鏈問題的挑戰揮之不去，加上大舉增加廠房與設備的投資，英特爾（Intel）上季獲利下滑，本季財測也不如預期，令投資人擔心執行長基辛格上任以來的改造計畫，已造成龐大的財務負擔。英特爾股價27日早盤重挫逾6%。

英特爾去年第4季營收年比增加2.6%至205億美元，淨利年減21%至46億美元。英特爾預估，本季不計特別項目的每股獲利為0.80美元，略低於分析師預估，營收將為183億美元，略高於市場預期。上季毛利率則減至55.4%。英特爾上季資料中心整體業績雖成長，但對亞馬遜和微軟等主要客戶的業績卻縮減5%，反映正在流失資料中心大客戶的訂單，也顯示雲端服務供應商（CSP）大舉開發自家伺服器晶片，正在衝擊英特爾。

廣達、鴻海、英業達與緯穎等雲端伺服器廠商指出，此舉對英特爾有衝擊、對代工廠較沒有影響。此外，英特爾也面臨超微（AMD）的強力競爭，因為CSP也擴大採用AMD晶片，致使英特爾在伺服器晶片的龍頭地位受到強烈挑戰。在英特爾供應PC製造商的客戶事業方面，上季營收下滑8億美元，筆記型電腦使用的晶片銷售下滑16%，桌上型電腦用的晶片銷售成長19%。英特爾歸咎於「生態系限制」，即製造業無法取得其他零組件，因而減少對微處理器下單。

英特爾也飽受全球供應鏈問題的困擾，基辛格說，某些領域的晶片短缺正開始減緩，但這個問題仍可能持續到2024年。

晶片 營收 雲端

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