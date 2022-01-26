全球經濟成長率 IMF下修至4.4%

IMF將2022年全球經濟預估成長率從4.9%下修到4.4%，強調美中成長展望都減弱，且通膨持續居高不下。（路透）

國際貨幣 基金（IMF）25日發表「世界經濟展望（WOE）」季報，將2022年全球經濟預估成長率從4.9%下修到4.4%，強調美國與中國大陸成長展望都減弱，以及通膨持續居高不下。IMF小幅上修2023年預估成長率，但這兩年的累積成長率仍比原先的預估下修0.3%個百分點。

IMF預估今年美國將成長4%，比原預估下修1.2個百分點，因為拜登政府的支出法案未能通過，聯準會（Fed）提前緊縮貨幣政策，及供應鏈 瓶頸糾結；大陸預估成長率下修0.8百分點，為4.8%，主因Omicron疫情 升高，及房地產業面臨挑戰。

IMF指出，2021年全球經濟成長率估計為5.9%，是40年來最高；但2020年萎縮3.1%，是1929年「經濟大恐慌」以來最低。

IMF預估疫情將壓抑今年第1季的經濟成長，到第2季時疫情若能降溫，則負面影響將開始消褪。供應鏈瓶頸將使通膨源頭比預期更加廣泛，預估已開發國家平均通膨年率為3.9%，遠高於原先預估的2.3%；新興及開發中經濟體的平均通膨率為5.9%。

IMF指出，如果通膨預期維持穩定，則今年底時通膨壓力將會減輕，因為航運瓶頸將逐漸緩解，以及各大經濟體將普遍緊縮信用。但先進國家提高利率，可能導致金融情勢不穩；資金可能撤離新興市場及開發中國家，使貨幣貶值。

IMF第一副總裁Gita Gopinath指出，「過去兩年的情況證實這次危機與復甦跟以往都不相同。

決策官員必須密切監視陸續公布的各項經濟數據，為突發狀況預作準備，並隨時準備改變政策及做好溝通」。

IMF表示，新冠變種病毒Omicron迅速傳播，導致多國再度限制人員移動並加劇勞動力短缺，同時供應受擾正推升通膨。

IMF也預測，現在到2024年，新冠疫情將導致全球經濟累計損失13.8兆美元，高於前估的12.5兆美元。