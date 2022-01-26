油價13年新高 日破天荒補貼煉油業

隨著日本 汽油價 格飆漲至13年高點，政府決定破天荒實施石油 業補貼計畫，補貼煉油業者生產汽油，以遏制汽油價格漲勢，扶助受新冠疫情衝擊的經濟。

經濟產業大臣萩生田光一25日說，日本普通汽油平均價格24日漲至每公升170.2日圓（1.5美元），是約13年來高點，也超過啟動補助措施的170日圓門檻。當局將為業者生產的每公升汽油，提供3.4日圓（0.03美元）補貼，讓業者能維持利潤，不須把升高的成本轉嫁給消費者。

從美國到亞洲等地的汽油價格都在走高，因運輸流量增加提振汽油消費，原油價格本月也一度漲抵2014年來最高。日本經產省官員表示，近來油價上漲的原因，包括新冠變種病毒Omicron預估只會對美國經濟造成短暫衝擊，以及產油國的供給疑慮、和烏克蘭緊張情勢升溫。

經產省官員說，這項補貼計畫27日起啟動，一周後再依據汽油零售價格檢討補貼額度，實施至3月31日。柴油和煤油等其他種類的油品也將適用補貼計畫。萩生田光一說：「石油產品的價格在各地出現落差，我預期這項補貼計畫能抑制批發價格漲幅，避免各地的價格進一步大幅上漲。我們也將考慮其他必要措施，盡可能減輕民眾壓力。」