全面升級 iPhone 14聚焦4大亮點

彭博報導，蘋果 有望在今年秋季發表會端出14項新產品，當中最受果粉期待的當屬iPhone 14（暫名）新機，業界盛傳，新機將有劉海去除、搭載最新A16處理器、鏡頭畫素升級、2TB高容量儲存容量等四大亮點，有望再度掀起新一波買氣。

業界人士透露，蘋果為進一步提升iPhone用戶的螢幕體驗感，今年將全面進行設計更動，一口氣去除過往讓許多人詬病的劉海，而新設計與大立光的螢幕下鏡頭專利有關，估計若劉海去除成功，大立光將扮演關鍵角色。

除螢幕更動外，iPhone 14在鏡頭方面也進行全面升級，據傳畫素從目前的1200萬一口氣提升到4800萬畫素，並提供8K錄影功能，而此一高階鏡頭仍是由大立光領銜供貨。

處理器方面，市場預料，蘋果將採用台積電 3奈米或4奈米先進製程打造A16處理器，其效能將比前一代A15處理器大幅提升，有望成為地表上最強悍的智慧手機。

此外，iPhone 14預計將首度導入2TB高容量規格，較前一代翻倍成長，而容量擴大的原因來自因應用戶有拍攝30fps、4K，甚至8K規格的超高畫質影片，因此需要更大的容量來支撐新應用。

最後，果粉最關心的價格部分，目前外媒猜測iPhone 14將會有四款機種，從低階到高階分別是6.1吋iPhone 14/Pro、6.7吋iPhone 14 Max /Pro Max，售價則預估落在799至1199美元。