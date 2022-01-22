汽油價格持續飆漲 亞洲干預

日本、南韓、印度及新加坡等亞太主要國家，都正在面臨國際油價大漲所帶來的汽油價格上揚壓力，多國都已介入干預汽油價格。（路透）

日本 、南韓、印度及新加坡等亞洲主要國家，都正在面臨國際油價 大漲所帶來的汽油價格上揚壓力，多國都已介入干預汽油價格，因為汽油不但是民眾感受最切身的通膨物件，也會助長已經愈來愈棘手的通膨壓力。

彭博資訊報導，南韓已採取行動，在追蹤汽油價格之餘，也確保汽油供應量。日本近期也可能投入資金，補貼當地煉油廠。全球第二大石油消費國印度，則已非正式地凍漲汽油價格兩個月，以免在近兩個月後登場的地方選舉選情會受影響，而中國大陸的管制出口，正使其他地方面臨缺油困境。

新加坡華僑銀行分析師 李豪威（音譯）說：「汽油價格上漲是一般人最能感受到的通膨壓力，這也是能夠最快控制住通膨上漲壓力的管道，所以政治人物都會非常注意油價暴漲的狀況。」

日本的油價上漲已在侵蝕家戶的購買力，並使通膨預期上升到2008年以來最高，去12月消費者物價指數（CPI）年比攀升0.5%，為2020年2月來最高，主因之一就是能源價格上漲。日本的油價即將衝上每公升170日圓（約1.49美元），進入官員不安必須出手干預的價位。

南韓央行對於通膨年率已經連續三個月超過3%感到憂心，政府已在去年10月調降燃油稅，使油價穩定了大約九周，但分析師憂心很快又要漲起來。印度去年12月零售通膨連三個月攀高，而且可能繼續上漲。印尼民眾則正掙扎面對飆漲的汽油價格。

彭博資訊的數據顯示，至於北京的汽油價格已走揚，但是仍低於去年10月觸及的三年高點。

國際油價目前仍處於多頭走勢，西德州輕原油3月期貨21日盤中小跌0.7%至每桶84.93美元價位，但今年來已經上漲12.9%；布蘭特原油3月期貨價格21日也一度跌0.9%至87.61美元價位，但今年來已經上漲12.6%。

市場分析師多半認為油價遲早將攻上每桶90美元，摩根士丹利分析師更預估，布蘭特油價將在第3季之前漲至每桶100美元。亞洲的原油期貨市場價格目前反映，投資人預期今年夏季將有一波供不應求的漲勢。