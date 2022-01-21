我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

巴菲特擬39億投資再生能源

編譯葉亭均／綜合外電
巴菲特執掌的波克夏公司，計畫支出39億美元於美國愛阿華州的投資風力與太陽能發電計畫。（美聯社）
巴菲特執掌的波克夏公司，計畫支出39億美元於美國愛阿華州的投資風力與太陽能發電計畫。（美聯社）

彭博資訊報導，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司，計畫支出39億美元於美國愛阿華州的投資風力與太陽能發電計畫，這項計畫的規模預料會是再生能源產業數一數二。

波克夏旗下的中美能源公司（MidAmerican Energy）19日發表聲明說，這項「Wind Prime」再生能源計畫將生產2,042 MW（megawatt，百萬瓦）的風力電力、與50 MW的太陽能電力，足以供應60萬戶家庭的用電。

愛阿華州的風力市場目前已頗具相當規模，波克夏這項計畫不啻是如虎添翼。愛阿華公用事業委員會指出，2019年該州有41%的能源需求是靠風力滿足，相較下，2006年僅有5.1%。

波克夏近年來持續在推動中美能源的再生能源業務。中美能源估計，2021年為愛阿華州的客戶提供了88%的再生能源。

巴菲特曾表示，預期這個電力事業可以在愛阿華州實現「風力自給自足」。

波克夏預期，這項再生能源計畫將在營建期間創造1,100個工作，後續還將再創造125個就業。若獲主管機關核准，營建工程將在2024年底完成。

彭博新能源財經分析師表示，這可能是美國有史以來最大的單一風電計畫。過去其他公司也曾宣布過類似規模的計畫，但從未完成。因此「這項計畫還有很長路要走」。

波克夏 愛阿華州 巴菲特

上一則

IG試行付費訂閱

下一則

尾盤豬羊變色 史指跌破4500點

延伸閱讀

巴菲特發售6種日圓債 將趁日圓貶值鎖定日企投資標的

巴菲特發售6種日圓債 將趁日圓貶值鎖定日企投資標的
砸360億 股神投資蘋果獲利1200億

砸360億 股神投資蘋果獲利1200億
蘋果市值站上3兆 巴菲特持股淨賺1200億元

蘋果市值站上3兆 巴菲特持股淨賺1200億元
巴菲特事業夥伴孟格 公司上季增持阿里巴巴近一倍

巴菲特事業夥伴孟格 公司上季增持阿里巴巴近一倍

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
傳奇投資人葛蘭森認為，美股形成超級泡沫，歷史性崩盤已經開始。（路透）

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

2022-01-20 23:03
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相