巴菲特擬39億投資再生能源

巴菲特執掌的波克夏公司，計畫支出39億美元於美國愛阿華州的投資風力與太陽能發電計畫。（美聯社）

彭博資訊報導，「股神」巴菲特 執掌的波克夏 公司，計畫支出39億美元於美國愛阿華州 的投資風力與太陽能發電計畫，這項計畫的規模預料會是再生能源產業數一數二。

波克夏旗下的中美能源公司（MidAmerican Energy）19日發表聲明說，這項「Wind Prime」再生能源計畫將生產2,042 MW（megawatt，百萬瓦）的風力電力、與50 MW的太陽能電力，足以供應60萬戶家庭的用電。

愛阿華州的風力市場目前已頗具相當規模，波克夏這項計畫不啻是如虎添翼。愛阿華公用事業委員會指出，2019年該州有41%的能源需求是靠風力滿足，相較下，2006年僅有5.1%。

波克夏近年來持續在推動中美能源的再生能源業務。中美能源估計，2021年為愛阿華州的客戶提供了88%的再生能源。

巴菲特曾表示，預期這個電力事業可以在愛阿華州實現「風力自給自足」。

波克夏預期，這項再生能源計畫將在營建期間創造1,100個工作，後續還將再創造125個就業。若獲主管機關核准，營建工程將在2024年底完成。

彭博新能源財經分析師表示，這可能是美國有史以來最大的單一風電計畫。過去其他公司也曾宣布過類似規模的計畫，但從未完成。因此「這項計畫還有很長路要走」。