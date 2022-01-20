印尼抗通膨 限制棕櫚油出口

(路透資料照片)

印尼 棕櫚油協會（GAPKI）副會長希唐岡19日表示，印尼政府目前正在擬定限制棕櫚油出口的計畫。儘管貿易部隨即予以否認，但當局下周確實將實施新政策，藉此密切控管國內的棕櫚油供給情形，以因應食用油飆漲的問題。

路透報導，希唐岡在國會聽證會上表示，雅加達當局已在草擬這項計畫，最多限制出口20%。但印尼貿易部官員Wisnu Wardhana隨即回應，當局並無此計畫。

印尼總統佐科威去年10月中旬時曾表示，「在某個時候我們必須停止出口棕櫚油，轉型為外銷美妝用品、生質柴油和其他加工品。」當時的著眼點是希望提升印尼在商品供應鏈 的地位。

儘管貿易部官員否認要限制出口，但印尼貿易部18日確實已宣布，24日起，粗製棕櫚油、精製棕櫚油、廢食用油出口商必須向海關申報出口計畫，並附上銷售合約證明，以及為期六個月的出口和國內配額計畫，才能取得出口許可，但當局不會對業者設下任何本土市場的供應目標。

指標性的馬來西亞棕櫚油期貨價格19日早盤應聲大漲逾3%。此商品繼去年上揚超過30%後，今年來又漲了10%以上。

全球棕櫚油價 格創新高，因中國和印度兩大買家需求復甦，及兩大生產國印尼和馬來西亞的生產步調放緩。印尼國內食用油價格隨全球棕櫚油走高而上漲，已比一年前大漲40%左右，當局正試圖抑制價格持續走高。

但由於棕櫚油是糕餅等許多食品製造時所需原料，而印尼是全球最大棕櫚油生產國和出口國，一旦限制此商品出口，勢必推高許多食品的價格，讓通膨更形惡化。印尼新的生質燃料政策預定2月試行，將測試以四成棕櫚油為主的生質燃料用於交通工具成效。