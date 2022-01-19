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豐田年產量示警 900萬輛難達標

編譯王巧文／綜合報導

全球最大汽車製造商豐田示警，恐難達成本年度生產900萬輛汽車的目標，原因是東南亞新冠肺炎疫情延燒，進一步加劇車用晶片荒，對產能造成衝擊。

豐田18日表示，截至今年3月底的年度產量目標難以達陣，全年可能生產不到900萬輛汽車。豐田並把2月全球產量目標下修至70萬輛，比原先目標少15萬輛。

去年9月豐田已將全年產量目標調降至900萬輛，原本是930萬輛，原因是東南亞國家祭出的封鎖措施，弱化豐田從東南亞取得關鍵零件的能力。

豐田採購部門負責人熊倉和生表示，儘管產量逐步回升，但仍無法趕上進度，以目前的條件來看，欲實現先前設定的生產目標，非常困難。

儘管豐田下修2月產量目標，但仍希望產量較去年同期增加約5%。熊倉和生並指出，對於3月和下年度的產量，已設定高生產目標。

最近的跡象顯示，車廠供應鏈的問題再度惡化。日本汽車零件產業團體上月警告，正面臨一連串供應鏈問題，從東南亞供應鏈瓶頸到美國西海岸缺工，都干擾零件和原料供應。

馬來西亞疫情復熾，已衝擊當地晶片製造商，導致車廠更難取得車用晶片，迫使豐田減產。此外，豐田在日本的八座工廠2月將停工數天，包括生產凌志系列車款的愛知縣田原廠。

豐田 東南亞 汽車

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