我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

湯加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

高盛上季獲利大減 遠低於預期

編譯林聰毅／綜合報導

在交易活動轉趨疲弱以及營運費用大增情況下，高盛（Goldman Sachs）18日公布上季獲利大減13%，而且低於分析師的預期，早盤股價應聲下挫8%。

高盛在去年12月31日為止的第4季獲利下滑至39.4億美元，每股盈餘為10.81美元，遠低於分析師預期的每股11.77美元。上季營收成長8%至126.4億美元，略高於分析師預估的120億美元，主因是投資銀行與財富管理業績成長。

受惠於承銷與併購交易熱絡，高盛上季投銀業務營收增加45%至38億美元。摩根大通（小摩）和花旗集團上周公布的財報也顯示投資銀行收取的費用大增。

至於高盛上季交易業務的營收則下降7%至39.9億美元，不如分析師預估的小幅增加，主因是股票業務減少11%，股票交易部門業績下滑，進一步證明了由新冠疫情引發的交易熱潮正在降溫。債券交易營收基本上與一年前差不多。小摩與花旗的交易業務營收也分別下滑11%和17%。

儘管整體而言去年的營收與獲利均創歷來最佳，但高盛主管仍需要緩解投資人對交易業務正在走下坡的疑慮。高盛股價18日早盤跌8%。該公司是新冠疫情期間最成功的故事之一，股價在去年勁揚45%。

高盛上季獲利下滑的另一因素是營運費用激增23%，主要用於提高員工薪酬以留住人才，以及增加訴訟費用準備金。

就像競爭對手摩根大通和花旗一樣，高盛上季的支出明顯增加，營運支出增至72.7億美元，超過 FactSet訪調分析師預估的67.7億美元。該銀行表示，上季員工的薪酬和福利、技術費用「顯著增加」，而且撥列了1.82億美元的訴訟和監管費用，相形之下，一年前只提撥2,400萬美元。

高盛 營收 分析師

上一則

人行暗示降準 副行長：今年有空間

下一則

「積」情過後…台股外資轉賣 金融股撐盤

延伸閱讀

華爾街日報：台灣花旗消金部門傳20億美元賣星展

華爾街日報：台灣花旗消金部門傳20億美元賣星展
通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的
美股最錢線／高盛：升息將至 積極操作

美股最錢線／高盛：升息將至 積極操作
高盛改口：Fed今年將升息4次

高盛改口：Fed今年將升息4次

熱門新聞

即使是千萬富豪，都有著不輕易浪費小錢的習慣。（示意圖／取材自pixabay）

富豪都這樣存錢：儲蓄7要點「小錢要省、睡飽重要」

2022-01-13 20:57
二手車價格創本世紀新高。（路透）

二手車漲不停 均價2.8萬創20年新高 白宮也束手無策

2022-01-15 12:47
高盛認為，股票仍是最佳的抗通膨資產。 路透

通膨高漲之際 高盛：「這項資產」仍為最佳抗通膨標的

2022-01-15 09:01
Dollar Tree被迫漲價25分，但消費者似乎並不買單。（路透）

Dollar Tree不再銷售1元商品 消費者群起抗議

2022-01-16 20:01
華爾街持續密切關注聯準會收緊貨幣政策。(美聯社)

巴隆：美股可能暴跌20%

2022-01-16 13:55
根據美國半導體產業協會分析，中國晶片2020年的全球銷量大增，連兩年超越台灣。圖為2018年北京國際高科技博覽會上，參觀者透過顯微鏡觀察電腦晶片。（美聯社）

中國晶片全球市占成長 連兩年超台灣

2022-01-11 19:01

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段