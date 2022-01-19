高盛上季獲利大減 遠低於預期

在交易活動轉趨疲弱以及營運費用大增情況下，高盛 （Goldman Sachs）18日公布上季獲利大減13%，而且低於分析師 的預期，早盤股價應聲下挫8%。

高盛在去年12月31日為止的第4季獲利下滑至39.4億美元，每股盈餘為10.81美元，遠低於分析師預期的每股11.77美元。上季營收 成長8%至126.4億美元，略高於分析師預估的120億美元，主因是投資銀行與財富管理業績成長。

受惠於承銷與併購交易熱絡，高盛上季投銀業務營收增加45%至38億美元。摩根大通（小摩）和花旗集團上周公布的財報也顯示投資銀行收取的費用大增。

至於高盛上季交易業務的營收則下降7%至39.9億美元，不如分析師預估的小幅增加，主因是股票業務減少11%，股票交易部門業績下滑，進一步證明了由新冠疫情引發的交易熱潮正在降溫。債券交易營收基本上與一年前差不多。小摩與花旗的交易業務營收也分別下滑11%和17%。

儘管整體而言去年的營收與獲利均創歷來最佳，但高盛主管仍需要緩解投資人對交易業務正在走下坡的疑慮。高盛股價18日早盤跌8%。該公司是新冠疫情期間最成功的故事之一，股價在去年勁揚45%。

高盛上季獲利下滑的另一因素是營運費用激增23%，主要用於提高員工薪酬以留住人才，以及增加訴訟費用準備金。

就像競爭對手摩根大通和花旗一樣，高盛上季的支出明顯增加，營運支出增至72.7億美元，超過 FactSet訪調分析師預估的67.7億美元。該銀行表示，上季員工的薪酬和福利、技術費用「顯著增加」，而且撥列了1.82億美元的訴訟和監管費用，相形之下，一年前只提撥2,400萬美元。