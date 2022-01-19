油價衝88美元 七年高點

油價衝破88美元，創七年高點，分析師看好油價可望突破100美元。（中新社）

國際油價 18日觸及逾七年高點，因中東地緣政治疑慮重現，實體市場供給吃緊，且Omicron 新冠變種病毒可能不會嚴重拖累全球經濟復甦，促使投資人押注今年稍晚原油可能供不應求，分析師 看好油價可望突破100美元。

布蘭特原油期貨18日盤中上漲1.9%，報每桶88.13美元，創2014年10月以來最高水準，當時油價漲至逾115美元；西德州原油期貨一度上漲2.3%至每桶85.74美元，也寫下七年多來新高。

今年來布蘭特和西德州原油均上漲約13%。一些分析師預測，除非供給增加，否則這兩大原油指標今年都有望突破100美元大關。

高盛分析師預測，供需失衡，將推升油價將在年底前突破100美元。高盛的報告指出，Omicron病毒對需求的衝擊小於預期，加上供給受擾，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）未能達成增產目標，將讓油市供不應求的狀況超出預期。

渣打（Standard Chartered）大宗商品策略師霍斯奈爾（Paul Horsnell）也認為，交易員押注原油供給將難以跟上需求，因為全球經濟持續復甦。

油價持續上漲，可能導致全球通膨進一步走高。美國已要求主要產油國加快增產步調，但OPEC+目前仍堅守去年6月達成的增產協議，日產量僅逐月增加40萬桶。這項策略扶助油價自去年8月來逐步上漲，但並非所有OPEC+成員都能達成每月增產目標，引發備用產能受限的疑慮。與此同時，OPEC預期全球油市今年將受強勁需求「充分支撐」，維持繼續增產的樂觀展望。OPEC在18日發表最新月報中指出，即使各國央行緊縮貨幣政策，原油庫存仍遠低於五年平均值，重申維持上個月的樂觀展望，對全球今年的石油供需預測與上個月大致一樣，並預估Omicron的衝擊將是溫和且短暫。美國聯準會（Fed）或英國央行（BOE）目前已把通膨視為真正的風險，油價持續維持在高水準，可能為Fed和BOE提供更有力的依據，加快升息步調。