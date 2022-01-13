世銀下修全球經濟成長

世銀預測，今年全球GDP可能成長4.1%，低於去年預測的4.3%。（美聯社）

世界銀行在最新預測中下修今年全球經濟表現，表示繼去年經濟快速反彈後，新冠肺炎疫情 復發、刺激政策減少和揮之不去的供應鏈瓶頸，將使2022年全球經濟復甦的降溫幅度超過原先的預測。

世銀11日在半年度的《全球經濟展望》報告中預測，今年全球GDP可能成長4.1%，低於去年6月預測的4.3%。世銀預測局局長高斯（Ayhan Kose）受訪時表示，「經濟正嚴重放緩」，全球經濟「基本上處在兩條不同的航線上：已開發經濟體在高飛；新興市場 和發展中經濟體有些低迷和落後」。

世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）所稱的「異常不確定性」為全球前景蒙上陰影。世銀表示，走下坡風險包括疫情再次爆發、通膨預期失控的可能性，以及在債務水平創新高的情況下出現的財務壓力。世銀表示，在支持政策空間有限的新興市場，這些風險增加了經濟硬著陸的可能性。

在先進經濟體，高疫苗 接種率和可觀的財政支持，有助於緩解疫情對經濟的一些不利影響。相比之下，新興國家的復甦步伐因政策支持減弱和融資條件收緊進一步放緩。

世銀將今年美國經濟展望下修0.5個百分點至3.7%，也將中國經濟成長預測下調0.3個百分點至5.1%。

世銀表示，儘管新興和發展中國家的成長預測僅略弱於之前的預測，但這掩飾了各地區之間的顯著差異。歐洲、中亞、拉丁美洲和加勒比海地區被下修，主要是由於當局加速取消政策支持；中東、北非以及撒哈拉以南非洲地區的調升，則主因石油收入高於預期。

展望2023年，新興和發展中國家預計將遭受「巨大創傷」，總產出將低於疫情前的趨勢4%。世銀表示，在脆弱和受衝突影響的新興和發展中國家，明年的產出預計比病毒爆發前的趨勢低7%，「他們面臨更大的不確定性、安全挑戰、疲軟的投資前景及疫苗接種進展不佳」。