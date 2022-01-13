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現代汽車 首度在美賣贏本田

編譯陳律安／綜合報導
Hyundai Palisade休旅車受到市場歡迎。(取材自Hyundai官網)
Hyundai Palisade休旅車受到市場歡迎。(取材自Hyundai官網)

南韓現代集團同名品牌與旗下的起亞，2021年在美國的合併銷量已超越日本本田汽車，為歷來首見，顯示在經濟不景氣時，高性價比的南韓汽車頗能吸引消費者。

CNN報導，現代集團同名品牌與旗下的起亞，2021年在美國銷量合計為143萬9,497輛，排第五名，超越本田汽車的130萬9,222輛。即便把各自的豪華品牌（現代Genesis和本田Acura）納入計算，仍是現代占上風，不過領先幅度縮小至2.2萬輛。

這也是起亞全年銷量首度超過70萬輛。現代剔除車隊客戶的零售銷量創新高，其市占率也增加了0.8個百分點。

現代與起亞同樣隸屬於現代集團，但在美國有不同的總部、管理階層、經銷商及製造工廠。

在全球陷入車用晶片短缺之際，Cox Automotive公司分析主管唐恩說，現代與起亞在晶片供應管理方面比本田優秀，是銷量勝出原因之一；現代Palisade和起亞Telluride等休旅車也廣受市場歡迎。

唐恩表示，新冠疫情對消費者帶來財務煩惱，也可能是現代和起亞銷量提升的原因。這兩大南韓汽車品牌，在經濟不景氣時通常銷量甚佳，例如2008年金融海嘯。

然而這兩大南韓汽車品牌並非持續穩定成長，根據汽車網站Edmunds.com數據，早在十年前，現代與起亞合併市占率已逼近本田，但隨後又被本田拉開，直到過去幾年銷量激增，才於去年一舉超越本田。

本田 汽車 南韓

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