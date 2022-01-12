美商T2 110億美元併手遊商

「俠盜獵車手」開發商110億美元併Zynga。（路透）

「俠盜獵車手」（GTA）開發商的母公司Take-Two Interactive（T2） ，同意以約110億美元的價碼，收購手遊開發商Zynga，為全球遊戲產業史上最大手筆收購案，以擴大旗下手遊陣容，搶占手遊商機。

華爾街 日報報導，T2在10日宣布，將以每股3.5美元的現金和6.36美元的股票 ，收購Zynga所有流通在外股票，相當於Zynga每股價 值9.86美元，較7日收盤價溢價約64%，Zynga股價10日收盤應聲暴漲41%。雙方預定年中前完成交易。

Zynga創立於2007年，以臉書的網頁遊戲起家，旗下偷菜遊戲「農場鄉村」（Farmville）曾紅極一時，後來將重心轉移至手遊。

T2執行長澤爾尼克（Strauss Zelnick）表示，收購Zynga便能在手遊市場取得優勢地位，而手遊是近年來全球電玩遊戲產業成長最快的領域。他說：「在完成這筆交易後，我們將有超過50%的淨銷售來自手遊；雙方合併後，將掌握逾10億名用戶，創造對更多人交叉宣傳內容的機會」。

部分投資人似乎認為，這筆交易的時間點太晚，價碼也太貴，引發T2股價10日收盤重摔13%。不過，對一些分析師來說，這樁併購案仍有其道理。遊戲市調公司Newzoo的數據顯示，全球手遊產業比以往更賺錢，去年銷售金額高達930億美元，占整個電玩市場的比率超過50%。

近年T2一直在拓展手遊市場，陸續收購Playdots、Socialpoint、Nordeus等手遊商，競爭對手也動作頻頻，動視暴雪2015年以約60億美元收購「Candy Crush」開發商King。