Fed超鷹 擬提前升息縮表

Fed公布上月會議紀錄，顯示有意提前、加速縮減資產負債表，嚇跌市場。圖為Fed主席鮑爾。（路透）

美聯準會（Fed）去年12月的貨幣決策會議紀錄暗示，由於經濟強勁且通膨升高，Fed最快可能今年3月升息 ，一些決策官員更支持在升息不久後，就啟動縮減資產負債表規模（簡稱「縮表」），立場之鷹出乎投資人意料，形同宣告美國量化緊縮（QT）時代即將來臨。

Fed在5日公布去年12月的會議紀錄指出，住房成本和房租升高、廣泛的薪資成長以及長期的全球供應鏈瓶頸，改變了官員對通膨前景的看法，Omicron新冠變異病毒株的出現可能加劇供應鏈問題，「與會官員普遍強調，基於他們各自對經濟情勢、勞動市場及通膨的展望，升息應該比他們之前的預期更早且更快速地升息」，而且「一些與會官員也強調，在開始提高聯邦資金利率之後不久，便開始縮表，應屬適當」。

經濟學者指出，會議紀錄顯示Fed認為，經濟已經為緊急寬鬆措施退場做好準備，Omicron新變異病毒株也不太可能減緩復甦，3月升息的可能性大幅提高。隔夜交換合約市場顯示Fed在3月升息1碼的機率，高達80%。

會議紀錄顯示，決策官員也聽取了幕僚人員對於縮減目前規模8.8兆美元資產負債表規模的簡報，「與會官員判斷這次啟動縮表的時機，可能比上一次更接近開始升息的時間，應屬適當」，此外「一些官員研判在政策正常化過程中，大幅擴增縮表規模，應屬適當」。

雖然Fed官員並未決定啟動縮表的時機，但聲明暗示今年就會開始，可能就在未來幾個月。

Inflation Insights的創始人兼總裁夏禮夫表示，會議紀錄暗示新一輪資產負債表的正常化過程，將比上次縮表更快更猛。

Fed在會議紀錄中顯露「鷹爪」，拖累美股5日重挫，標普500指數 收盤下跌1.9%，科技股賣壓尤重，那斯達克綜合指數重挫3.3%，市值本周以來蒸發將近1兆美元，股市賣壓也在6日蔓延到亞洲與歐洲股市，但美股在6日早盤漲跌互見，道瓊工業指數小跌50點，那指則小漲0.2%。

全球債市湧現賣壓，美國10年期公債殖利率 6日一度漲到1.73%，逼近今年來的1.77%高點，德債殖利率衝上2019年5月來最高。Action經濟學公司全球固定收益分析部門董事總經理魯伯特認為，Fed官員討論到資產負債表、而且討論得還比外界預期還要更詳細，讓市場準備好今年可能會升息四次。