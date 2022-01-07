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風險資產嚇壞 比特幣重挫

編譯葉亭均／綜合報導

美國聯準會（Fed）貨幣政策立場轉鷹，全球風險資產6日行情走低，比特幣乙太幣及其他加密貨幣隨之重挫，比特幣跌至去年12月價格閃崩以來的最低水準，加密貨幣類股也表現低迷。

根據彭博資訊，比特幣6日一度跌2.7%至42439.83美元，為去年12月初比特幣暴跌以來的最低水準，當時曾跌至42,296美元。

其他加密貨幣也大跌，乙太幣盤中跌5.1%，萊特幣挫跌1.7%，涵蓋乙太幣、萊特幣、比特幣現金和EOS價格走勢的彭博銀河加密指數一度重挫約5%。Uniswap、Aave這類高人氣去中心化應用程式的代幣也下跌。

加密貨幣類股6日盤中也下挫，Hive區塊鏈公司股價跌3.3%，Hut 8挖礦公司跌3.1%，比特幣挖礦機器製造商Ebang國際更崩跌9.7%。

加密貨幣近期動盪走勢加劇，正值金融市場動盪時期。通膨竄升正迫使央行緊縮貨幣政策，還可能進一步縮減流動性。

豐沛的流動性先前曾拉抬各類資產。CIBC私人財富管理公司投資長唐納貝迪安表示：「這是一種投機性投資，波動率將長期維持在高點。」

加密貨幣平台FRNT金融公司奧雷特表示：「聯準會是鷹派的」，「儘管存在通膨題材、保值等方面的長期趨勢，加密貨幣的下意識反應往往將其視為純粹的風險資產」。

Fundstrat數位資產策略師法瑞爾和麥克佛伊認為，考量到當前的總經環境、比特幣市場內的槓桿、以及其他加密貨幣市場的蓬勃發展，或許能加碼乙太幣或其他智慧合約平台。

貨幣 比特幣 乙太幣

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