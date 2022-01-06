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響應環保 1500機構撤資化石燃料業

編譯林奇賢／綜合報導

從大學到退休金機構，全球逾1500家機構將從化石燃料資產撤資，數量較五年前大增一倍，其中一些機構並計畫加碼再生能源投資，凸顯永續投資的趨勢。

日經新聞報導，350.org等環保組織的資料顯示，截至去年底，全球已有1502家機構將部分或全面出售化石燃料資產，較2020年底增加195家機構，且增數為三年來最多。

這些機構管理的資產規模約40兆美元，他們的撤資威脅，能迫使企業重視環境、社會及公司治理（ESG）議題，也能避免投資部位的價值因ESG風險而下滑 。

投資績效的風險，也正助長這股撤資趨勢。聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會達成一項「逐步淘汰」燃煤發電的協議。煤炭等化石燃料的需求減少，可能衝擊相關企業的獲利，壓低其股價和債券價格。

紐約市去年12月底時宣布，該市三檔年金基金正從化石燃料企業相關的證券中撤資共30億美元，其中兩檔年金基金已撤走共19億美元資金，遭撤資的企業達260家，包含埃克森美孚、俄國天然氣公司（Gazprom）、德國化工大廠巴斯夫（BASF）。另外一檔基金則已撤回於10億美元的化石燃料相關投資，並準備在今年第1季另外再撤出約10億美元資金。

荷蘭退休基金ABP宣布，將停止投資化石燃料生產商，管理加拿大魁北克退休基金的魁北克儲蓄投資集團也做出相同決定。

投資 退休金 魁北克

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