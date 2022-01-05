Omicron陰霾籠罩 IMF延後公布全球經濟展望報告

Omicron變種病毒 肆虐全球，為未來經濟前景投下變數。國際貨幣基金（IMF）今天宣布，為將最新疫情 納入考量，「世界經濟展望」報告將延後一週到25日發布。

IMF發言人萊斯（Gerry Rice）今天表示，「為將最新疫情納入評估」，原定1月19日公布的新版世界經濟展望（World Economic Outlook）報告將延後1週發布。

去年12月，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）曾告訴路透，為反映Omicron變異株的影響，IMF可能於今年1月進一步下修全球經濟成長預測。

IMF去年10月預估，2021年全球經濟成長率為5.9%，2022年為4.9%，但強調新變種病毒帶來了不確定性。

當時受到供應鏈中斷及缺工問題影響，IMF也將2021年美國國內生產毛額（GDP）成長率預測下修至6%，較先前預估大幅調降1個百分點，並預測2022年為5.2%。

在過去2年來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已奪走全球近580萬條人命。

美國3日通報逾100萬例新增確診病例，不僅刷新疫情爆發以來紀錄，更是全球首見單日破百萬確診。