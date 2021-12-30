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散戶投資潮 蔓延到全球

編譯林奕榮／綜合報導
（路透資料照片）
（路透資料照片）

分析師認為，散戶交易是今年全球股票需求衝上1.1兆美元主因，且這股熱潮料將延續；除了美股，散戶投資熱潮也開始擴散至其他市場，包括俄羅斯、印度。

路透報導，美國電子遊戲零售商「遊戲驛站」（GameStop）的股價受散戶追捧，讓做空該公司股票的避險基金損失慘重，成為散戶在股市掀起波濤的經典。另外一檔知名的「迷因股」則是連鎖戲院業者AMC娛樂，讓許多散戶大賺一筆。

今年全球股市主要受經濟復甦、央行寬鬆政策和政府大手筆紓困等因素提振，但摩根大通分析師潘尼格佐葛洛認為，全球股票需求今年高達1.1兆美元，主因是散戶交易熱潮。他表示：「散戶交易風潮很可能持續，至少明年會是如此。他們沒有其他選擇，因為利率仍將維持在接近零的水準。」

散戶交易的條件，在新冠疫情爆發前就已成熟，因為新型的平台讓散戶能小額買進零股，僅需繳納極低手續費甚至免繳。

然而，許多散戶也因為賭博式的投資損失慘重。分析師指出，股市交易熱絡之際，有可能使許多新手投資人冒險押注，但也可能因此傾家蕩產。

分析師預期，散戶交易的熱潮不太可能消退。Vanda研究公司指出，美國散戶今年來在美國股市淨買入2810億美元，高於去年的2400億美元，更遠高於2019年（疫情前）的380億美元。據Trade Alert分析，許多散戶投資股票選擇權，讓美國市場的交易量因而較去年激增40%。

散戶熱潮在美國市場最明顯，但就連歐洲的熱門平台也表示，特斯拉、Nio、蘋果、亞馬遜和遊戲驛站等美國公司，通常是平台上交易最熱絡的股票。

散戶熱潮正擴大至其他地區，俄羅斯莫斯科交易所表示，散戶註冊帳戶已達2600萬個，增至去年初的四倍，交易所和經紀商打算延長交易時間，包括周末時段。印度孟買證交所的資料顯示，今年11月的交易，有17%在手機上操作，2019年同期比率則是7%。

股票 投資 分析師

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