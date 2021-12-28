金屬爭奪戰 搶資源也搶人才

全球金屬資源戰不光搶金屬資產，還包括技術人才。(路透資料照片)

隨著世界轉向永續能源，電動車 、以及太陽能和風電等再生能源相關基礎設施的需求激增，礦商不僅須爭奪鋰、鈷、鎳、銅、鋁等金屬資產，還得爭搶相關技術人才，以填補產業勞動力老化、新人不想入行所造成的人力缺口。

Rystad能源公司預期，到2030年時，電動車和能源儲存對鋰金屬的需求將比去年水準增加20倍以上。

必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）都試圖擴增這些前景看好的商品部位。力拓7月承諾將投資 24億美元於西伯利亞一項大型鋰礦計畫；必和必拓已提議加碼收購加拿大鎳礦商Noront資源公司。

這場金屬資源爭奪戰正方興未艾，遐爾聞名的剛果鈷礦大多落入中國企業之手，印尼是電池材料鎳的主要生產國；南美洲智利、阿根廷和玻利維亞交接處的「鋰三角」，近來更成為兵家必爭地。

礦商面臨人力與人才短缺問題，原因是高齡勞工的退休潮，以及就讀礦業相關科系學生減少。

學校教授和業界主管指出，礦業工作的危險性、環境汙染等刻板印象，令許多學生卻步。因此，西方國家的大學、貿易團體和企業都正加緊腳步攬才。Freeport-McMoRan公司執行長艾德克森今年便與亞利桑那大學學生面對面座談，欲說服他們從事礦業。

大學也正在開設或擴展課程，例如在地質與地理學之外，教授資料分析、自動駕駛和電腦程式等課程。業者還資助研究處理礦物和因應氣候變遷 的新方法 。

美國科羅拉多礦業學院更建造了一座地下礦山，供學生訓練新技術。肯塔基大學的研究生已在研究從舊電子設備中提取金屬的新方法。英國華威大學也開設50門電動化技能培訓課程。