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ESG投資熱 吸金年增近20%

編譯陳家齊／綜合報導

對於「環境、社會和公司治理」（ESG）投資來說，2021是突破性的一年，關注ESG議題的基金的資金流入額年比激增近20%，創歷來新高紀錄。

分析師指出，這股趨勢將在2022年持續前進，ESG的全球準則有望促進更多投資人投入。

根據理柏（Lipper）基金分析公司統計，今年1-11月投入ESG基金的投資金額已達6,490億美元，遠高於2020年的5,420億美元、以及2019年的2,850億美元。在這股投資動能驅使下，ESG基金已占全球基金資產的10%。

投資人湧入關注ESG議題的公司，也使得這類公司享有更高漲幅。MSCI全球ESG領導者指數今年來已經大漲22%，相較之下，MSCI的已開發國家指數漲幅是15%。

美國證管會（SEC）也正加強要求企業揭露ESG方面的數據，Boston Trust Walden公司的分析師史密斯說，ESG投資在今年可說是跨過了分水嶺，ESG議題已經是企業無法忽視的重要關鍵。

全球基金市場評級機構晨星公司表示，2022年可望看到企業ESG的全球報告標準誕生，就如同一般公認會計原則（Generally Accepted Accounting Principles，簡稱GAAP）一樣，讓市場透明化，促進更多的投資。

其他投資專家則指出，2022年將看到更多退休基金投入ESG領域，因為這些基金承擔更多的環境、永續責任。

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