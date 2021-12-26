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貨櫃塞爆港口 供應鏈「清道夫」成全球貿易亮點事業

編譯陳家齊／綜合外電
供應鏈擁塞，回收貨櫃廢品的業者業務量大增。 路透
供應鏈擁塞，回收貨櫃廢品的業者業務量大增。 路透

全球供應鏈擁塞下，愈來愈多的生鮮食品在貨櫃裡放到過期，交期遲到太久的貨物遭到捨棄，英國金融時報（FT）報導，扮演供應鏈清道夫角色的貨品回收業者，今年業務持續猛增，罕見地成為全球貿易的亮點產業。

英國的貨物回收業者JS Global主管史林說：「我們今年忙到不可思議的程度，許多人破產取消訂貨，而這些貨櫃堆在港口會產生龐大的費用。」

JS Global這類業者會收購沒人要的貨櫃，把裡面的商品轉賣或者銷毀，儘管缺乏確切的產業統計數據，但這一行今年的業務可說是爆炸性增長。

史林說，收購廢棄貨櫃有很高的風險，很多時候根本不知道裡面是什麼，有時會買到一整櫃的腐爛蔬菜，有時買到整櫃的假冒口罩。

經營販售回收品平台的Salvex表示，今年平台上的銷售業務大約增加了15%。而另一家Auction Techonology Group更表示，今年的銷售額比去年暴增38%。

但是這些回收品項目前在銷售上遇到困境，不但遭遇網路巨人亞馬遜的直接挑戰，以往拿來銷貨的路邊攤、臨時賣場，也都在疫情中紛紛關閉。

專門收購商家過季存貨的經銷商也遭遇困境，因為愈來愈多商家寧願自己打折出清，而運送貨物的運費暴增。

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