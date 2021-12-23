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大手筆 馬士基36億併利豐物流

編譯湯淑君、王巧文／綜合報導
馬士基將斥資約36億美元併購港商利豐，加速內陸物流領域布局。（歐新社）
馬士基將斥資約36億美元併購港商利豐，加速內陸物流領域布局。（歐新社）

海運龍頭馬士基（Maersk）同意以含承接租賃負債約36億美元的價碼，併購香港利豐物流（LF Logistics），以取得在亞洲龐大的倉儲網絡，加速營運觸角從核心海運事業伸入內陸物流領域。

這是目前為止馬士基最大手筆併購案，但該集團已表示有意物色更大的收購對象。之前，馬士基收購行動就已令人目不暇給，包括8月斥資近10億美元，買下位於歐、美的兩家電商物流公司；另收購一家專精航空貨運的轉運商，及其小型競爭同行漢堡南美船務集團。

馬士基發布聲明說：「這起收購將進一步強化馬土基作為整合型貨櫃物流公司的能力，以便向客戶提供全球端對端供應鏈解決方案。」執行長施索仁接受彭博資訊專訪時表示，這樁交易代表該公司「重押亞洲」，「意謂我們也可以幫助客戶服務亞洲，這裡是未來成長的所在之處」。

彭博資訊報導指出，陸運物流業務的獲利比傳統的海運服務更高。

馬士基將從握有控股權的香港利豐集團和持股逾兩成的新加坡淡馬錫手中，買下利豐物流，接手遍布亞洲14國、總計223座倉儲中心和大約1萬名員工。這筆純現金交易可望在2022年完成。利豐物流對超過250家全球客戶提供陸地物流服務，像是倉儲和卡車貨運。

去年利豐物流營收13億美元。馬士基預期，到2026年，利豐物流的營收和營利都可望擴增一倍有餘。

受新冠疫情影響，貨櫃運費暴漲，讓大型海運公司盈餘暴增，馬士基和競爭對手達飛海運集團（CMA CGM）、地中海航運公司（MSC）於是紛紛物色收購目標。時值全球供應鏈情勢混亂，大企業更願意付更高價錢，換取更可靠、整合型的貨運服務。

營收 供應鏈 香港

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