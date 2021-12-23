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漲不停 歐洲瓦斯價格再飆新高

編譯黃淑玲／綜合報導
俄羅斯天然氣工業公司的亞馬爾-歐洲天然氣輸氣設備。(路透)
俄羅斯天然氣工業公司的亞馬爾-歐洲天然氣輸氣設備。(路透)

歐洲地區的天然氣價格周21日再漲20%以上，飆到歷史新高，收盤報價每百萬瓦時（MWh）181歐元。主要因為俄羅斯一條輸往歐洲關鍵管線中止供氣，買主爭相搶貨確保供應。

歐洲對於俄羅斯的天然氣供應信心缺缺已經四個月，天然氣批發價格現在漲至歷史最高點，全歐的家戶與產業能源帳單勢必又要再漲價，為通膨帶來更大壓力，而氣象預報氣溫還會再降。

英國的情況類似，在今年倒閉了二十多家能源供應商之後，周二英國天然氣價格也漲20%至歷史新高：每克卡（therm）450便士。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的亞馬爾-歐洲（Yamal-Europe）輸氣管是該公司三條輸氣到歐陸的主要管線之一，日前因為溫度太低停止輸送氣體，而Gazprom決定先不再訂輸出量能。莫斯科當局強調這沒有政治意涵，純粹是Gazprom根據商業情況採取因應行動。

交易商表示，法國的核電廠停機，也助長天然氣價格上揚。德國今年底之前，更是計畫要關掉將近一半的核能發電量能。

歐盟執委會副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）說，這波能源危機給了加速朝向再生能源轉型更好的理由，「我們愈快發展再生能源，就愈能降低對於進口化石燃料價格激漲的曝險。」

歐盟超過三分之一的天然氣供應仰賴俄羅斯，今年俄羅斯的輸入量下跌，主要是Gazprom拒絕額外供應長期合約以外的量能給歐洲。

天然氣 俄羅斯 歐盟

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