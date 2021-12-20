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原料商品需求 兩利空籠罩

編譯任中原／綜合報導

2021年全球原料商品表現普遍良好，並引發通膨升高。但分析師警告，2022年原料商品將陷入困局，主因為美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策，以及新冠疫情對經濟活動的衝擊，將影響商品貿易。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，今年截至12月中，標普GSCI商品價格指數勁升32%，因為結構性的供給吃緊，尤其是能源次指數更大漲47%，貴金屬次指數則反而下跌近7%。

道富集團（State Street）商品專家狄克森指出，各國央行正在開始緊縮貨幣政策，以抑制通膨，但通膨升高是由供給面推動，並非央行所能掌控，因此貨幣政策可能出錯，從而衝擊需求。

分析師也指出，2022年金價表現主要看Omicron疫情如何影響全球經濟及貿易；由於通膨仍將偏高，因此若投資人對全球成長展望的信心減弱，金價將相當看好。

能源市場方面，第4季天然氣價格比去年底大漲48%。國際油價今年也大幅上漲。展望明年，關鍵也在於疫情將如何影響需求。

Neuberger Berman投資組合經理人卡亞指出，Fed收緊貨幣政策，以及Omicron病毒株肆虐，雖不會扼殺需求，但確定會延滯需求。

貨幣 疫情 指數

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