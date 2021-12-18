蘇富比NFT拍賣 成交額衝上1億

擁有近300年歷史的藝術品拍賣 行蘇富比（Sotheby's），今年稍早跨足非同質化代幣（NFT ）拍賣，就繳出亮麗成績單，今年來NFT拍賣成交額已達到1億美元，原因是NFT獲年輕投資 人青睞，拍賣總成交額也飆上73億美元，創歷來新高。彭博資訊報導，蘇富比在15日公布的年度報告顯示，NFT拍賣成交額達到1億美元。

首次競標者湧入蘇富比在虛擬世界「Decentraland」的畫廊，尋找「無聊猿遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club）和「加密龐克」（CryptoPunks）的NFT系列收藏品。報告顯示，蘇富比推出專屬的NFT平台「蘇富比元宇宙」，有助於擴大買家的範疇。

這些NFT拍賣有助帶動蘇富比拍賣總成交額，今年來蘇富比總成交額達73億美元，創歷來新高。蘇富比在今年4月跨足NFT領域，與數位創作者Pak聯手，舉辦為期三日的首次拍賣會，拍賣Pak創作的「The Fungible」系列收藏品，共計拍出1680萬美元。知情人士透露，法國電信大亨德拉希（Patrick Drahi）收購蘇富比兩年多後，正考慮讓蘇富比首次公開發行股票（IPO），已與潛在顧問進行初步討論。

消息人士說，蘇富比最快明年在美國掛牌上市，上市案的細節可能隨投資人的興趣而出現變化。