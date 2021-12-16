我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

繼「時代」之後 馬斯克再次當選FT「年度風雲人物」

編譯湯淑君／綜合報導

英國金融時報（FT）跟進時代雜誌（Time）腳步，也遴選美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為「年度風雲人物」，推崇他改造電動車產業的成就非凡。

金融時報主編卡拉夫（Roula Khalaf）特別撰寫專欄文章，盛讚馬斯克的努力證明，電動車大可取代汽油引擎車，並形容他在汽車工業掀起革命。

市場投資人顯然也投下信任票：特斯拉目前市值接近1兆美元，比根基穩固的老牌知名大廠福特汽車（Ford）和通用汽車（GM）市值總和還要有價值。

馬斯克接受金融時報專訪時說：「長久來，汽車工業其他業者都說特斯拉是傻子，稱我是騙子。他們總是說，電動車不可行，達不到續航里程和效能水準。即使達到了，也沒人買。」

他表示，許多環保人士為對抗氣候變遷積極奔走，協助催促傳統汽車製造業轉向更永續的技術。

但他宣稱，有個重大理由促使汽車製造商終於準備走向電氣化：「他們一直沒有反應，直到我們開始從他們手中奪取可觀的市占率為止。」

不過，馬斯克率性的發言和顛覆常規的作風，也常引起爭議。從他主持NBC節目「周六夜現場」，到他三不五時推文談論加密幣和「迷因股」（meme stock），屢屢觸動行情劇烈波動。

而且，即使是一些力挺特斯拉的支持者，也承認特斯拉有點吹捧過頭。該股股價扶搖直上，使特斯拉市值在今年突破1兆美元大關，也使馬斯克躍為全球首富。然而，這家公司每年交車數連全球新車和卡車總數的2%都不到。

但金融時報指出，縱有種種雜音、投機狂熱和藐視成規的行徑，馬斯克的成就仍不容抹煞——他在全球汽車工業掀起歷史性的變革，一手驅策整個產業朝電動車轉型。

卡拉夫說：「縱使推文千奇百怪且引發爭議，有些人斥之為幼稚，他（馬斯克） 仍是當代最具改革影響力的企業人物之一。基於此理，FT選他為2021年度人物。」

馬斯克 汽車 特斯拉

上一則

迥異於Fed 日央行玩匿蹤退場

下一則

戴爾拚永續 推環保筆電

延伸閱讀

馬斯克獲選FT「年度風雲人物」 為汽車業帶來歷史轉變

馬斯克獲選FT「年度風雲人物」 為汽車業帶來歷史轉變
馬斯克「篡改歷史 」？勁敵新創EV車廠Lucid執行長痛批

馬斯克「篡改歷史 」？勁敵新創EV車廠Lucid執行長痛批
馬斯克太空計畫 又有新夢想

馬斯克太空計畫 又有新夢想
參議員籲修法讓他繳稅 馬斯克推文反轟她「白人大媽」

參議員籲修法讓他繳稅 馬斯克推文反轟她「白人大媽」

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
25％美國受訪者認為通膨是威脅退休計畫最大風險。路透

愈來愈多美國人認為 通膨是退休計畫最大風險

2021-12-14 10:51
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
特斯拉執行長馬斯克說，狗狗幣比比特幣更適合用來買東西。（路透）

馬斯克稱「狗狗幣」最適合交易 比特幣跌破200日均線

2021-12-13 18:57

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」