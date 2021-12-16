繼「時代」之後 馬斯克再次當選FT「年度風雲人物」

英國金融時報（FT）跟進時代雜誌（Time）腳步，也遴選美國電動車大廠特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）為「年度風雲人物」，推崇他改造電動車產業的成就非凡。

金融時報主編卡拉夫（Roula Khalaf）特別撰寫專欄文章，盛讚馬斯克的努力證明，電動車大可取代汽油引擎車，並形容他在汽車 工業掀起革命。

市場投資人顯然也投下信任票：特斯拉目前市值接近1兆美元，比根基穩固的老牌知名大廠福特汽車（Ford）和通用汽車（GM）市值總和還要有價值。

馬斯克接受金融時報專訪時說：「長久來，汽車工業其他業者都說特斯拉是傻子，稱我是騙子。他們總是說，電動車不可行，達不到續航里程和效能水準。即使達到了，也沒人買。」

他表示，許多環保人士為對抗氣候變遷積極奔走，協助催促傳統汽車製造業轉向更永續的技術。

但他宣稱，有個重大理由促使汽車製造商終於準備走向電氣化：「他們一直沒有反應，直到我們開始從他們手中奪取可觀的市占率為止。」

不過，馬斯克率性的發言和顛覆常規的作風，也常引起爭議。從他主持NBC節目「周六夜現場」，到他三不五時推文談論加密幣和「迷因股」（meme stock），屢屢觸動行情劇烈波動。

而且，即使是一些力挺特斯拉的支持者，也承認特斯拉有點吹捧過頭。該股股價扶搖直上，使特斯拉市值在今年突破1兆美元大關，也使馬斯克躍為全球首富。然而，這家公司每年交車數連全球新車和卡車總數的2%都不到。

但金融時報指出，縱有種種雜音、投機狂熱和藐視成規的行徑，馬斯克的成就仍不容抹煞——他在全球汽車工業掀起歷史性的變革，一手驅策整個產業朝電動車轉型。

卡拉夫說：「縱使推文千奇百怪且引發爭議，有些人斥之為幼稚，他（馬斯克） 仍是當代最具改革影響力的企業人物之一。基於此理，FT選他為2021年度人物。」