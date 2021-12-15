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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

Omicron阻國際旅遊 IEA：油市供過於求

編譯任中原／綜合報導

國際能源總署（IEA）表示，全球石油市場再度呈現供給過剩，到明年初時可能更加供過於求，主因為新冠病毒的Omicron變異株正阻礙國際旅遊。

IEA在14日發布最新月報指出，由於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）增產、多國釋出戰略原油庫存，以及預料美國、加拿大及巴西明年產油量將創新高，帶動全球供給回升，同時Omicron病毒導致航空燃油需求減退，預料明年頭幾個月的全球原油庫存量，平均每天將增加170萬桶。

IEA說，「原本吃緊的石油市場正在緩解，12月起全球石油供給量將開始超過需求量。供給穩定增加，加上需求減弱，已使供需情勢大為放鬆」。

油價迄未受到Omicron變異株的明顯衝擊，布蘭原油仍維持每桶75美元上下。IEA預測，明年Omicron病毒只會使全球原油日需求量減少10萬桶，因疫苗接種普及將抑制疫情擴散，疫情只會暫時減緩石油需求復甦腳步，不會使復甦勢頭逆轉。

隨著燃料需求進入淡季，加上疫情影響及供給激增，使明年初油市將供給過剩。IEA已將明年首季全球原油日需求量估下修60萬桶。

OPEC+本月初時同意明年元月日產量續增40萬桶，且多個原油消費國已釋出戰略儲油，彌補供給缺口。油價高漲使美國業者開始增產，11月日產量增加34萬桶。

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