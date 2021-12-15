歐美線海運 長約價格暴漲

疫情 不穩，塞港持續，歐美線運價暴增，歐洲線客戶今年一反常態紛紛積極簽訂長約，貨攬業者說，大型客戶為保障新年度物流運送順暢，近期簽下「非常貼近市場現貨價格的長約價」，平均每40呎櫃約在1.1萬到1.3萬美元區間，較去年暴增五倍。

貨攬業者指出，不僅歐洲線，美西線年度長約運價也水漲船高，且歐美線客戶簽長約比重持續攀升，顯示運價看漲、航商獲利會繼續攀高。

法人分析，明年貨櫃輪市場依舊供需吃緊，RCEP 生效勢必推升多邊貿易，市場需求量增加；塞港問題一直沒有解決，成為新常態，明年最大變數還是美西碼頭工人換約壓力，市場擔心勞資協商不成恐引發罷工 ；明年下半年全球疫情有望改善，大解封帶來消費商機都讓明年供、需吃緊。

特別的是，有航運業者指出，歐洲線長約價貼近現貨價其實是「意料之內」，主要有兩大關鍵。首先，過去歐洲線運價變動大，疫情後運價連番上揚，簽長約有保障；其次，大型客戶認為明年運價還會上漲，現在不簽，明年會後悔。

業界指出，歐洲線市場運價最差時，曾出現過一個20呎櫃不用1000美元的窘境，2020年市場翻揚，後來事實證實2021年願意簽長約的客戶都賺大錢。據悉，不僅遠東到歐洲線運價從2000美元翻到上萬美元，美西線也同步暴漲，原本去年每40呎櫃僅3000美元上下，現在行情也突破8000美元。

貨攬業者分析，2021年歐洲線運價已開始拉高，但歐洲線整體漲勢不如美國線，市場多數人也沒有把握2021年運價可以一直維持高檔；尤其，歐洲線運價變動速度比美國線快，所以2020年在談2021年合約價時，年度合約價格並不高，業界推估平均在2000到4000美元區間。

從現貨價來看，去年4月底遠東到歐洲線運價為4630美元，到5月底時運價已飆到5816美元，一個月漲幅達25%；最近一周12月10日的報價，歐洲線20呎櫃7597美元，如果2020年簽長約的客人呈現大賺，這也是今年合約價就算貼近現貨價格，許多歐洲大型客戶還是忍痛簽長約的原因。