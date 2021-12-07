美去全球化 加重通膨壓力

經濟學家指出，這波通膨上揚除了有勞工短缺、供應鏈瓶頸等因素，背後還有一個長期的趨勢問題：「去全球化」（deglobalization）。

華爾街日報報導，提高關稅、「買美國貨」、緊縮移民等政策，已經在新冠病毒疫情 期間，加速了美國的「去全球化」腳步，而這個趨勢即使在疫情結束後也將持續一段時間，讓物價繼續上漲。

彼特森國際經濟研究所（PIIE）經濟學家霍夫鮑爾說，拜登 政府不僅承繼了川普 的限制性貿易政策，還更加緊縮「買美國貨」的條款，支持工會，以及透過政府支出支援本地產業。他估計，拜登與川普的政策讓美國通膨率提高了大約0.5個百分點。

此前，經濟學家一般認為，全球化的演進，讓美國企業產品必須與廉價進口貨競爭，美國民眾的工資則會因大量移民進入下，而被壓低，造就長期的低通膨現象。

聖母院大學經濟學家強生與達特茅斯學院經濟學家康寧估計，全球貿易使得美國消費者物價指數在1997到2018年間，每年的年增率少掉0.1到0.4個百分點。

如今，全球化已經出現反轉，外國直接投資（FDI）已在2015年到達2兆美元的巔峰，隨後降到2019年的1.5兆美元。全球製造業使用的外國進口原料比率，也已從2011年的26.5%，下滑至2020年的23.5%。

據美國全國企業經濟學家協會（NABE）6日發表的調查報告資料顯示，經濟學家現在預估，剔除食品、能源價格的核心通膨率將持續高逾聯準會（Fed）的2%目標，直到2023年下半年，才有可能跌破2%。