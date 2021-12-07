我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

沙國喊漲油價 催升國際盤

編譯林奕榮／綜合報導
沙烏地調漲官方原油售價，預期需求保持強勁，帶動國際油價大漲。（路透）
沙烏地調漲官方原油售價，預期需求保持強勁，帶動國際油價大漲。（路透）

沙烏地阿拉伯決定調漲明年1月銷往亞洲及美國的原油官方售價，反映沙國有信心需求將維持強勁，再加上Omicron新冠變種病毒對經濟造成的衝擊可能比預期小，激勵國際油價6日盤中大漲約3%。

西德州中級原油明年2月期貨6日盤中大漲3.1%至每桶68.32美元，布蘭特原油明年2月期貨也漲3%，報每桶71.94美元。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）5日宣布，調高明年1月銷往銷往亞洲和美國所有等級原油的價格，賣給亞洲客戶的阿拉伯輕質原油售價每桶將調漲0.6美元，比阿曼／杜拜基準油價平均值溢價3.3美元，為2020年2月來最高。

沙國明年1月賣給亞洲客戶的其他各品級原油官定售價，分別為超輕原油每桶溢價6.15美元（提高0.3元）、特輕原油溢價4.50美元（調高0.5元）、中級原油溢價3.05美元（上調0.7元）、重級原油溢價1.80美元（調漲0.8元）。沙國也調升明年1月外銷到美國的官方原油售價，每桶調漲0.4至0.6美元。

沙國調漲官方售價符合市場預期，也反映沙烏地阿拉伯國家石油公司管理層的樂觀展望。沙烏地阿拉伯國家石油公司執行長納瑟上周表示，對石油需求「非常樂觀」，並認為市場對Omicron病毒反應過度。

與此同時，來自Omicron疫情最嚴峻地區南非的初步數據顯示，Omicron病毒並未導致住院病例數激增，而且患者多為輕症，美國流行病專家佛奇也說，Omicron病毒的嚴重程度看來不高，都振奮市場信心。

國際油價上漲的另一因素，為伊朗迅速重返國際油市的預期下滑。美國上周末表示，伊朗重返2015年核子協議的機率日趨渺茫，為美國對伊朗核子協商所做的歷來最悲觀評估，歐洲官員也對伊朗強硬派新政府的諸多需求感到不滿。

沙烏地阿拉伯是全球最大原油出口國，出口的原油約60%銷往亞洲。沙烏地阿拉伯石油公司的官方售價被視為油市風向球，通常會影響油價。

沙烏地阿拉伯 石油 Omicron

上一則

豐田選址北卡州 將在美興建首座電池廠

下一則

美去全球化 加重通膨壓力

延伸閱讀

美國在亞太勢力罕見增加 澳洲智庫：中國不增反減

美國在亞太勢力罕見增加 澳洲智庫：中國不增反減
銷往美國油價 沙國明年調高

銷往美國油價 沙國明年調高
沒有印度的美國印太戰略 會變調嗎？

沒有印度的美國印太戰略 會變調嗎？
核協議談判停滯不前 伊朗歸咎美方拒絕解除制裁

核協議談判停滯不前 伊朗歸咎美方拒絕解除制裁

熱門新聞

馬斯克（右）2000年創立PayPal時髮際線退後得很厲害，髮量也很稀疏。左為PayPal執行長Peter Thiel。美聯社

全球首富馬斯克新髮型亮相 被踢爆全靠植髮

2021-12-03 07:50
在美國疾病控制與預防中心(CDC)確認美國首例Omicron病例後，主要股指回吐可觀漲幅，並轉為大跌。道瓊工業平均指數在盤中最高上漲520點後下跌461.68點或1.34%至3萬4022.04點。美聯社

變種病毒現加州 道指大漲轉大跌

2021-12-01 16:45
南非發現新冠病毒新變異株Omicron，並已傳播至一些國家，觸動上周五美股暴跌，但本周一市況已隨買盤回流而反彈。路透

Omicron讓股市大跌僅一時恐慌？ 巴隆揭3理由：殺傷力有限

2021-11-30 07:55
200多家中概股恐因SEC的監管新規，被迫從美股下市。美聯社

美國證管會出手 中概股3日慘遭「血洗」

2021-12-04 07:28
歐洲太空總署署長阿施巴赫敦促歐洲各國，別再助長美國億萬富豪馬斯克（圖）主宰新太空經濟的野心。（路透）

歐太空總署署長：別扶持馬斯克 不能讓他主宰太空經濟

2021-12-05 20:21
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市