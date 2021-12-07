沙國喊漲油價 催升國際盤

沙烏地調漲官方原油售價，預期需求保持強勁，帶動國際油價大漲。（路透）

沙烏地阿拉伯 決定調漲明年1月銷往亞洲及美國的原油官方售價，反映沙國有信心需求將維持強勁，再加上Omicron 新冠變種病毒對經濟造成的衝擊可能比預期小，激勵國際油價6日盤中大漲約3%。

西德州中級原油明年2月期貨6日盤中大漲3.1%至每桶68.32美元，布蘭特原油明年2月期貨也漲3%，報每桶71.94美元。

沙烏地阿拉伯國家石油 公司（Saudi Aramco）5日宣布，調高明年1月銷往銷往亞洲和美國所有等級原油的價格，賣給亞洲客戶的阿拉伯輕質原油售價每桶將調漲0.6美元，比阿曼／杜拜基準油價平均值溢價3.3美元，為2020年2月來最高。

沙國明年1月賣給亞洲客戶的其他各品級原油官定售價，分別為超輕原油每桶溢價6.15美元（提高0.3元）、特輕原油溢價4.50美元（調高0.5元）、中級原油溢價3.05美元（上調0.7元）、重級原油溢價1.80美元（調漲0.8元）。沙國也調升明年1月外銷到美國的官方原油售價，每桶調漲0.4至0.6美元。

沙國調漲官方售價符合市場預期，也反映沙烏地阿拉伯國家石油公司管理層的樂觀展望。沙烏地阿拉伯國家石油公司執行長納瑟上周表示，對石油需求「非常樂觀」，並認為市場對Omicron病毒反應過度。

與此同時，來自Omicron疫情最嚴峻地區南非的初步數據顯示，Omicron病毒並未導致住院病例數激增，而且患者多為輕症，美國流行病專家佛奇也說，Omicron病毒的嚴重程度看來不高，都振奮市場信心。

國際油價上漲的另一因素，為伊朗迅速重返國際油市的預期下滑。美國上周末表示，伊朗重返2015年核子協議的機率日趨渺茫，為美國對伊朗核子協商所做的歷來最悲觀評估，歐洲官員也對伊朗強硬派新政府的諸多需求感到不滿。

沙烏地阿拉伯是全球最大原油出口國，出口的原油約60%銷往亞洲。沙烏地阿拉伯石油公司的官方售價被視為油市風向球，通常會影響油價。