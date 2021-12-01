歐元區通膨飆 ECB挑戰大

歐元區11月消費者物價指數比去年同期勁升4.9%，創下歐元上路以來新高。（路透）

歐元區11月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁升4.9%，創歐元上路以來新高，也高於市場預估，勢將加重歐洲央行（ECB）的挑戰，但在歐元區經濟面臨新一波新冠疫情 的威脅之際，ECB預估12月仍不會收緊寬鬆政策。

歐盟 統計局11月30日公布的數據顯示，歐元區11月CPI升幅比10月的4.1%擴大，也遠高於市場預估的4.5%，主因是能源價格年比飆升27%。

不過，歐元區11月不計食品及能源的核心CPI年升2.6%也創新高，並高於經濟學家預估的2.3%，且服務業及非能源工業產品的升幅也超過2%，顯示潛在的通膨壓力沉重。

歐盟統計局預料，歐元區通膨率仍將居高一段時間，之後才會小幅降低，且明年多數時間的通膨率都將處於令人不安的高檔區。

經濟學家指出，雖然通膨猛升會加劇ECB的不安，但ECB短期不太可能採取任何政策行動。決策官員之前已料到11月通膨率將竄高，因此近日一再強調高通膨升勢是能源價格上漲、以及諸多一次性的因素所導致，並將隨著時間而消褪，因此若現在急於停止購債，將壓抑經濟成長。

ECB總裁拉加德堅持「通膨暫時論」。副總裁戴金多斯30日也說，ECB明年全年將繼續購債，且「疫情緊急購買計畫」（PEPP）在明年3月屆滿後，仍可能再予延長。

歐洲疫情升高，德國 及荷蘭採取新的管制措施，奧地利與斯洛伐克更全面封禁；如果其他歐盟國家跟進，將重創生產造成嚴重的供應鏈瓶頸，通膨風險更高。德國10月CPI年升率高達6%，因此要求ECB購債計畫盡快退場，通膨率中期將持續高於2%目標。