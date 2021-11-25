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蘋果5G新晶片 找台積代工

記者尹慧中、編譯季晶晶／綜合報導

日經新聞報導，蘋果衝刺自研晶片，最新標的鎖定5G基頻晶片，並將找台積電代工，目前已委由台積電以5奈米製造首批試驗晶片，後續將轉進4奈米製程，最快2023年開始正式量產並導入當年發表的iPhone。

這是台積電繼獨家為蘋果A系列與M系列兩款自家晶片代工之後，再次拿下蘋果自家晶片大單，為台積電先進製程接單再添龐大動能。

目前蘋果5G基頻晶片採用高通的產品，但「蘋果有意與高通分手，不再採用高通5G基頻晶片」的傳聞不斷，高通日前也證實，2023年iPhone內建高通5G基頻晶片的數量將僅剩兩成，間接證實蘋果自行開發5G基頻晶片的傳聞。

台積電一向不評論單一客戶訊息。業界認為，蘋果持續強化全系列產品自主晶片研發，在iPhone與Mac產品分別導入自行設計的A系列與M系列處理器後，打造自家5G晶片勢在必行。

隨著蘋果和高通的六年合約將在2024年中旬到期，蘋果現在開始啟動自家5G基頻晶片相關計畫，意在擺脫對高通的依賴。

美國國際貿易委員會（ITC）公開文件顯示，蘋果和高通在基頻晶片的合作至少會到2024年5月，主要品項為高通的「X55」、「X65」及「X70」產品。

從相關資訊而言，業界推估後續合約到期後，可望由蘋果自研基頻產品接棒。

業界分析，台積電是蘋果最重要的晶圓代工夥伴，加上蘋果在iPhone採用恩智浦（NXP）等重要元件的供應商也多和台積電先進製程緊密合作，先前蘋果也已收購英特爾基頻團隊，因此整體生態圈發展將是水到渠成。

另一方面，對蘋果而言，開發自己的基頻晶片，不只可以省下付給高通的權利金，還能為該公司自家行動處理器與台積電晶片的整合鋪平道路。

日媒報導指出，蘋果已經開始與台積電合作自研5G基頻晶片生產事宜，目前由台積電5奈米產線負責製造首批試驗品，未來將會轉使用更先進的4賣米製程。

據悉，未來台積電4奈米製程還會負責代工2022年iPhone的A16 處理器，其中可能就內含5G基頻晶片。

知情人士透露，蘋果計劃採用台積電4奈米製程，量產首款自家設計的5G基頻晶片之際，還將自行開發射頻和毫米波元件，以及電源管理晶片，加強硬體整合。

（路透資料照片）
（路透資料照片）

晶片 蘋果 台積電

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