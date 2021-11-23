3D列印意外暴紅 成零件斷鏈救星

新冠肺炎疫情 導致港口等運輸樞紐持續堵塞，造成全球供應鏈 大斷鏈，卻也意外捧紅了3D列印 這種能幫助企業避開供應鏈瓶頸、及時取得所需零件的技術。

在疫情導致全球供應鏈塞車之際，美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）擔心缺料問題，會延宕澳洲的天然氣出口設施維修作業，以致須支付高額費用。所幸後來想到一個替代方案，就是委託當地公司AdditiveNow，利用3D列印技術製造相同零件。結果不僅零件準時到貨，其製造規格說明書更讓雪佛龍印象深刻。

對大宗商品產業來說，缺少一個零件就可能導致營運中斷，付出高昂代價。顧問業者EIAP估計，墨西哥灣的石油和天然氣業者每年因意外停機導致成本平均增加2,000萬美元，大型業者更增加多達5,000萬美元成本。3D列印產業一直以來受限於成本和列印速度等問題，但全球貨運成本高漲和新技術出現，讓這項技術變得更有吸引力。

義大利3D列印業者Roboze為跟上油氣業顧客的3D產品需求，全球員工數自疫情爆發至今已增加一倍，達到約100人。3D Metalforge執行長瓦特豪斯表示，有些客戶也將3D列印視為消除大量零件庫存的方法，傳統供應商會要求最小下單量，因此儲存零件的成本可能很高，而且許多零件經常尚未用到就遭淘汰。