韓出口火熱 升息機率增

南韓 11月1-20日出口成長將近三成，本月出口預料將是連續第九個月達到二位數增幅，今年全年出口額更可望衝上歷史新高，顯示全球需求仍舊持續熾熱，尤其是半導體與船舶。這使得南韓央行25日再度升息的可能性大增。

南韓政府22日公布，11月1-20日期間出口額比去年同期暴增27.6%，增至398.6億韓元（約3,348萬美元）。若是計入今年與去年同期上班日不同的差異，這段期間的平均每日出口額大增23.7%。

在激增的出口產品中，半導體晶片的增幅高達32.5%，船舶更是暴增252.2%，電腦周邊設備暴增51.4%，石油 產品出口也激增113.6%，僅汽車出口萎縮1.9%。

南韓對最大貿易夥伴中國的出口額激增24.2%，對日出口激增25.2%，對美上升8.9%，對歐盟增加13.1%，對台灣 也是激增41.4%。

韓、中、台、日之間的貿易經常是半成品、零件的轉運與組裝需求，如此緊密增加的貿易狀況，顯示全球終端需求依舊暢旺，廠商猛叫貨生產成品。

南韓在這段期間的進口則年增41.9%至3,980億美元，因此出現730萬美元的貿易逆差。11月1-20日出口數據已沒有像前幾個月那樣火熱，顯示成長雖趨緩，但動能依舊強勁。