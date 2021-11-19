小摩：全球晶片短缺明下半年將改善 未來聚焦兩大趨勢

全球晶片短缺問題延燒，有些分析師估計會持續到2023年，但小摩分析師比較沒那麼悲觀，預估到明年中以後情況就會逐漸緩解。路透

摩根大通（小摩）分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，全球晶片 短缺的情況，可能會在明年中隨更多供貨出現而有所改善。他並建議投資 人聚焦兩大長期的投資趨勢。

CNBC報導，小摩亞太科技、媒體和電信研究共同主管哈戈谷，不像一些人認為晶片荒會持續到2023年，但他說2022年的狀況「有一點複雜」，下半年供貨愈來愈多情況將有所改善，但前六個月仍可能缺貨。

哈戈谷表示：「（新的）產能將上線，不僅有來自晶圓代工廠的產能，也會有整合元件廠（IDM）的。所有歐美IDM廠都在擴大產能，且明年中以後就會大量啟用。」

哈戈谷也說，「小摩建議，投資人要開始跟隨半導體領域的長期趨勢，且這是種比較像是結構性、而非循環性的趨勢」，而小摩「非常看好未來三到五年的」兩股趨勢。

根據哈戈谷的說法，第一股趨勢是非常高階的計算晶片領域。全球高階計算晶片的供貨持續受阻。該領域的市場結構過去非常單調，但如今隨愈來愈多企業涉足這個領域，市場開始呈現「碎片化」的情況。例如蘋果、亞馬遜、Meta、特斯拉、百度 等科技巨頭，全都在擺脫既有的晶片合作對象，並在某種程度上自行研發晶片。

哈戈谷認為，這股趨勢一定會加快成長速度，「我們預期，這個領域在未來三到五年可能出現雙位數（15-20%）的成長」。

小摩看好的第二股趨勢是，中國半導體公司所聚焦的傳統科技，發揮長尾效應。這些公司製造的是各種沒那麼先進的晶片，用在電源管理、微控制器、感測器和其他與消費者相關的領域。