這些農產品出口商注意了 歐盟擬相關規範遏止森林砍伐

歐盟擬制定一項具劃時代意義的法律，禁止從有砍伐森林風險地區進口牛肉、咖啡及黃豆等六種農產品。 美聯社

歐盟 當局擬制定一套具劃時代意義的法律，禁止從有森林砍伐風險的地區，進口牛肉和咖啡 等六種農產品，以保護世界上最脆弱的森林。

歐盟主管環境及海洋事務的專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）告訴英國金融時報（FT），布魯塞爾當局周三（17日）將公布反砍伐森林法草案，鎖定牛肉、黃豆、棕櫚油、咖啡、可可和木材等六種農產品。

辛克維丘斯說，這項法規將強迫企業證明，其賣到歐盟單一市場的產品不會因農業使用而造成非法森林砍伐或退化。他並表示：「這項規定展示了我們的全球責任，歐盟言出必行。」這六種產品約占歐盟商品進口的19%，而此禁令的目的是要減少歐洲消費者的需求對世界森林和原住民社會造成的衝擊。

這項法律草案仍需獲得歐盟各國政府和歐洲議會的批准。就在幾周前，100多位世界領導人在聯合國COP26氣候峰會上承諾，要在2030年前終結全球森林砍伐。

非政府組織Mighty Earth歐洲主管穆齊（Nico Muzi）說：「歐盟正在向大型超市和農產品貿易商發出明確信息：這個舉世最大之一的經濟體不會接受與森林砍伐有關的農產品。」

根據此法律草案，企業必須證明賣到這個單一市場的產品，與從2020年12月31日起的任何森林砍伐或退化活動無關。未能透過衛星圖像提供當局準確信息的公司，可能被處以年度營業額4%的罰款。辛克維丘斯說：「我們認為這不會給企業帶來很大的官僚負擔。法遵和盡職調查的成本不會很高，這些措施的成本將遠低於預期的利益。」

一些環保人士對這項法律草案的規定範圍表示歡迎，包括合法和非法的土地使用形態在內，而這也是監管機關取締森林砍伐的最大膽的嘗試。穆齊說：「這項法律代表打擊森林砍伐的大躍進。」

但其他人則批評這項法律草案未將橡膠列入清單。對這種用於汽車輪胎等產品的原料需求飆升，被認為是造成森林砍伐的重要因素之一。發表在科學期刊當代生物學（Current Biology）的一項研究發現，在2003年至2017年間，東南亞 大陸和撒哈拉以南非洲地區有500萬公頃的熱帶森林遭砍伐，以種植橡膠。

辛克維丘斯表示，布魯塞爾當局是根據影響評估選擇了這些商品。他並表示，未來幾年這項法律將定期更新，以「考慮到森林砍伐模式的變化，以防轉向橡膠」。一些歐洲議會議員表示，在與歐洲議會和成員國就草案進行談判期間，橡膠也可能被納入。

布魯塞爾周三還將提出反廢棄物規則，以防止歐盟國家向較貧窮的國家出口廢棄物，除非這些國家明確同意並保證能處理這些物質。