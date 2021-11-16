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美大學國際學生回來了

編譯林奇賢／綜合報導
受到疫情影響，上個學年美國大學院校國際學生數一度下滑至不到100萬人。(歐新社資料照片)
受到疫情影響，上個學年美國大學院校國際學生數一度下滑至不到100萬人。(歐新社資料照片)

數據顯示，受到新冠疫情影響，上個學年美國大學院校的國際學生人數大幅下滑至不到100萬人，但隨著美國廣泛施打新冠疫苗並開放邊境，今年秋季開始的本學年已回升。

美國國務院15日公布的國際教育協會（IIE）Open Doors報告顯示，2020/2021學年美國大學與學院的國際學生人數，較一年前銳減15%至91.4萬人左右。過去逾70年來，美國大學院校的國際學生人數一直逐步增加，從1948/1949學年的約2.5萬人，增至近年的100多萬人。

上學年的國際學生之所以大減，主要受疫情影響，疫情導致許多國家暫緩國際旅行。

這項數據包含赴美求學或在海外進行線上學習的國際學生，以及申請畢業後實習方案（OPT）計畫的學生。這份報告調查近3000所美國學校。

另一份調查860多所美國大學院校的初步數據顯示，今年秋季開始的2021/2022學年，國際學生人數年增4%，新進國際學生人數更大增68%。另一方面，美國國家學生資訊交換研究中心的數據顯示，有更多男性放棄念大學。上學年結束時，美國學院的女性學生占比為59.5%，創新高，男性為40.5%。美國大學院校的在校學生人數，比五年前少150萬人，而且減少的71%都是男學生。

在兩年制、四年制學校，一直存在這種差距，且過去40年逐步擴大，目前美國未出現這股趨勢扭轉的跡象。非營機構Common Application數據顯示，在本學年申請入學的女性人數，高於男性的優勢比上學年提高了近1個百分點。

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