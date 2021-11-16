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全球企業 擴大發放股利

編譯陳律安／綜合報導

最新預估顯示，今年底的全球企業發放的股利金額，可望超越新冠疫情爆發前的水準，比分析師預期的時間還要早，主因為礦業公司受惠於大宗商品價格上漲，擴大發放股利。

英國金融時報（FT）報導，根據基金管理業者駿利亨德森（Janus Henderson）最新發布的股利指數，全球企業在第3季發放的股利比去年同期提高22%，僅比2020年初的水準低2%。其中約90%企業不是提高股利發放金額，就是維持股利發放水準。

礦業公司是這波企業提高股利發放的最主要推手，隨著大宗商品價格飆漲，許多礦業公司的獲利創新高，因而提高了股利的發放金額。必和必拓（BHP）可望成為今年配發最多股利的企業，發放給股東的股利將接近189億美元。

銀行業監管法規的修訂也帶動了這波全球股利配發潮。駿利亨德森全球股票收益團隊客戶資產組合經理人舒梅克說，銀行業已迅速抓緊政府放寬股利上限的機會，恢復股利發放，配發的金額甚至比幾個月預估的水準還高。在美國，有些公司開始重新調整年度股利，顯示企業熱切於回饋股東。經歷去年新冠疫情肆虐後，英國與澳洲企業的股利發放增幅最大，因為這兩個國家均受惠於金融服務業與採礦業。

然而分析師警告說，雖然銀行業可望持續發放股利，但礦業公司明年配發的股利可能減少。舒梅克表示，礦業可能無法繼續維持這麼高的股利發放金額，因業者獲利與易波動商品價格息息相關。目前鐵礦砂價格從5月的紀錄高點大跌60%。

對全球的退休金基金、慈善機構及基金會而言，股利是其收入的來源之一。在疫情爆發之初，許多企業被迫縮減或暫停發放股利，以保留現金。Troy資產管理全球收益策略資深基金經理人哈里斯說，企業提高股利是「真正有利於投資人」，因為多數資產類別價位都衝高、且預期投報率也相當低迷。

疫情 英國 分析師

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