日刺激經濟 將砸3500億美元

日本政府預料下周將推出總規模超過40兆日圓的新一輪經濟刺激方案。（路透）

知情人士表示，日本 政府預料下周將推出總規模過40兆日圓（3,500億美元）的新一輪經濟刺激方案，以緩和新冠肺炎疫情 對經濟造成的衝擊，內容包括發現金給未成年人、為醫療工作者加薪、降低油價上漲的影響、及提高國內晶片產量等。

日經新聞報導，首相岸田文雄所領導的政府19日將編列這項經濟刺激方案，光是中央政府的支出規模就將超過30兆日圓，若再納入地方政府的貢獻和財務投資及貸款，總規模將超過40兆日圓，逼近去年4月疫情爆發時、創紀錄的48.4兆日圓刺激方案。

其中一些支持措施，包括執政黨在眾院選舉的證件，包括普發10萬日圓現金給每位18歲以下的未成年人，擴大了整體規模。根據計畫，日本政府將提撥近2兆日圓，發現金給未成年人，並將以約3兆日圓補助受疫情影響的中小企業，每家企業最多可領到250萬日圓。

共同社指出，這項方案也將包含調漲醫療保健勞工 、護理學校員工及護理師的薪資，將在明年2月調漲月薪3%，或相當於9,000日圓。日本勞工去年包含獎金的平均月薪為35.2萬日圓，但醫療照護勞工和孩童護理師卻分別只有29.3萬日圓和30.3萬日圓。這些工作即使面臨缺工問題，也因政府對醫療院所的收費管制而難以調薪。

日本政府也將放寬房租補貼的發放資格，對養育三名孩童的一家五口家庭來說，只要住在指定房屋或公寓內，符合領取資格的年所得上限將提高到646萬日圓，高於目前的495萬日圓。

路透報導，這項方案也將緩和油價上漲對企業的影響、提振國內旅遊業，並將提高國內半導體產量，還將成立一檔10兆日圓的基金，給予大學更多研究資源。

日本政府計劃為此發行更多公債，但尚未具體指定還款財源。日本政府將尋求在年底前的國會臨時會期通過一份追加預算，支應一些措施，其他措施的財源來自明年度預算。日本將在下周一（15日）公布上季國內生產毛額（GDP）報告，預估上季經濟將萎縮0.7%。

彭博指出，這項方案規模擴增有望拉抬日本股市上漲，但市場仍對岸田文雄的財富重分配政策心懷憂慮。