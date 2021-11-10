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藝品拍賣市場 近兩周總額16億

編譯王巧文／綜合報導

由於新冠疫情下賺飽飽的富豪收藏家對藝術品十分飢渴，國際主要拍賣行蘇富比（Sotheby's）、佳士得（Christie）及富藝斯（Phillips）預估，在9日起為期兩周的系列拍賣會中，藝術品拍賣總額將高達16億美元以上，有望創三年來新高。

蘇富比、佳士得及富藝斯估計，至少有15件藝術品將以超過2,000萬美元價格拍出，其中包括梵谷、羅斯科（Mark Rothko）和傑克梅第（Alberto Giacometti）的作品。佳士得20及21世紀藝術品部門主管羅特說：「人們不在乎要花100萬美元來買一件售價6萬美元的作品。他們正在創建自己的規則。」

市場觀察家指出，許多富豪在疫情期間已從股票、房地產和私募股權等資產賺進大量獲利，藝術品拍賣會可能是他們展示財力的最大盛事。根據瑞士信貸（Credit Suisse）最近發布的報告，去年有520萬人首度加入全球5,610萬名富豪的百萬富翁俱樂部。

藝術品市場也開始見到愈來愈多年輕買家，有鑑於此，各拍賣行、畫廊和藝術博覽會在疫情期間爭相進行數位化。

據Deloitte Private Art & Finance針對藝術市場最新報告，蘇富比、佳士得及富藝斯去年純線上藝術品拍賣會的拍賣總額觸及10億美元，遠高於2019年的1.68億美元。蘇富比執行長斯圖爾特表示，拍賣會有網絡直播，線上出價人數已多於現場競標人數，「我們現在兼顧實體和數位活動。」

拍賣 疫情 房地產

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